US-UFO-Hype: Das sind die Aussagen der Zeugen

Erstmals haben direkte hochrangige militärische UFO-Zeugen und UFO-Whistleblower vor einem Ausschuss des US-Kongresses im Rahmen einer öffentlichen Anhörung ausgesagt. Lesen Sie alles über den UFO-Hype im US-Wahlkampf in der aktuellen August-Ausgabe von COMPACT. Hier mehr erfahren.



_ von Grenzwissenschaft Aktuell

Es war ein Szenario, das noch vor wenigen Jahren entweder schier unmöglich erschien oder wie aus einem Hollywood-Film anmuten musste: Vor einem Ausschuss des US-Kongresses berichteten militärische UFO-Zeugen von Nahebegnungen mit unidentifizierten Flugobjekten, deren technologischen und Manövrierfähigkeiten F-18-Kampfjets der US Navy ausspielen konnten, während ein hochrangiger Whistleblower aus US-Geheimdienstkreisen unter Eid attestierte, dass die USA seit Jahrzehnten abgestürzte Raumschiffe nicht-menschlicher Herkunft und deren Insassen geborgen und untersucht hat, sowie Augenzeugen und Whistleblower dieser Programme ebenfalls seit Jahrzehnten durch Repressalien und Gewaltandrohungen bis hin zu Morden versucht zu unterdrücken.

Doch tatsächlich handelte es sich eben nicht um einen Hollywood-Streifen, sondern um eine wirkliche Zeugenanhörung vor dem republikanischen „United States House Committee on Oversight and Accountability“.

Kein Hollywood-Film, sondern die Realität

Vorweg bestätigte sich zunächst zwar die Vermutung einiger UFO-Forscher und Experten, dass die Inhalte der Aussagen der drei geladenen Zeugen David Grusch, Ryan Graves und David Fravor schon zuvor hinlänglich bekannt waren. Dennoch macht es einen bedeutenden Unterschied, dass nun alle diese Aussagen und Berichte nun teilweise erstmals öffentlich und unter geschworenem Eid vor einem Ausschuss des US-Kongresses getätigt und damit von den aussagenden Zeugen bestätigt wurden. Es sei an dieser Stelle daran erinnert, dass es sich bei Meineid im juristischen Sinne um ein Verbrechen handelt, das strafbar ist und mit empfindlichen Geld- und Gefängnisstrafen geahndet werden kann.

Besonders bei den Aussagen des UFO-Whistleblowers David Grusch erwiesen sich die ihn immer noch bindenden Geheimnisverpflichtungen als Hindernis für weiterführende konkrete Aussagen, Ausführungen und Antworten auf viele der an ihn gerichteten Fragen. Obwohl Grusch die meisten dieser Fragen mit einem „darauf kann ich im Rahmen dieser öffentlichen Anhörung nicht antworten“ erwiderte, stellte er jedoch zugleich in Aussicht, alle diese Fragen in einem geeigneten klassifizierten Rahmen ausführlich und teilweise unmittelbar nach der Anhörung zu beantworten. Auch das war ein Novum bisheriger UFO-Anhörungen vor dem US-Kongress.

„UAPs in unserem Luftraum“

Über ihre persönlichen Hintergründe und Bezug zum UFO-UAP-Phänomen informierten die drei anwesenden Zeugen den Ausschuss in ihren Eingangserklärungen, die im Folgenden im vollen Umfang übersetzt wiedergegeben werden:

Die Auusage von Ryan Graves

„Mein Name ist Ryan ‚Fobes‘ Graves. Ich bin ein ehemaliger F-18-Pilot mit zehnjähriger Erfahrung in der US-Navy, darunter auch zwei Auslandseinsätzen während „Operation Enduring Freedom“ und „Operation Inherent Resolve“ . Ich habe UAP selbst erlebt und ich bin heute hier, um den Sorgen von mehr als 30 zivilen Flugzeugbesatzungsmitgliedern und militärischen Veteranen eine Stimme zu geben, die ähnliche Erlebnisse mit mir geteilt haben. Heute möchte ich drei kritische Angelegenheiten hervorheben, die unser Handeln erfordern.

1. Während wir hier zusammenkommen, befinden sich UAP in unserem Luftraum, aber sie werden mehrheitlich nicht gemeldet. Diese Sichtungen sind nicht selten oder vereinzelt, sondern Routine. Militärflugzeugbesatzungen und Berufspiloten und ausgebildete Beobachter, deren Leben von einer genauen Identifizierung abhängt, sind häufig Zeuge dieser Phänomene.

2. Das mit UAP verbundene Stigma ist real und stellt eine Herausforderung für die nationale Sicherheit dar. Es bringt Berufspiloten zum Schweigen, die berufliche Konsequenzen fürchten, es entmutigt Zeugen und wird durch die jüngsten Behauptungen der Regierung verschärft, die die Glaubwürdigkeit von Augenzeugen infrage stellen.

„Teile der Regierung wissen mehr“

3. Teile unserer Regierung wissen mehr über UAP als sie zugeben. Der exzessive Klassifizierungsprozess hält Teile dieser Informationen verdeckt. Seit 2021 sind alle UAP-Videos als „geheim“ oder mehr klassifiziert . Dieses Maß an Geheimhaltung untergräbt nicht nur unser Wissen, sondern befeuert zugleich Spekulationen und Misstrauen.

2014 war ich als F-18-Pilot im Navy Fighter/Attack Squadron 11, den ‚Red Rippers‘ auf der Naval Air Station Oceana in Virginia Beach stationiert. Nachdem sie aktualisiert wurden, begannen die Radarsysteme in unseren Jets unbekannte Objekte in unserem Luftraum zu detektieren. Zuerst dachten wir, dass es sich um Radarfehler handelt, doch schon bald konnten wir die Radardetektionen mit anderen multiplen Sensoren an Bord in Übereinstimmung bringen, darunter der Infrarotsysteme und schlussendlich auch mit visueller Identifikation.

Während einer Trainingsmission in der Gefahrenzone Whiskey-72, 10 Meilen vor der Küste von Virginia Beach, wurden zwei F-18-Super-Hornets durch ein UAP voneinander getrennt.

Das Objekt, das als schwarz-dunkelgrauer Würfel im Innern einer durchsichtigen Sphäre beschrieben wurde, näherte sich dem führenden Flugzeug auf 50 Fuß Distanz. Seine Größe wurde auf einen Durchmesser von 5 bis 15 Fuß geschätzt. Der Missionskommandant beendete den Flug unmittelbar und kehrte zur Basis zurück. Unsere Einheit erstellte ein Sicherheitsbericht, aber es gab nie eine offizielle Anerkennung des Vorfalls und kein Mechanismus, die Sichtung zu melden. Schon bald nahm die Anzahl dieser Sichtungen derart zu, dass Besatzungsmitglieder das Risiko der Begegnung mit UAP in ihren regelmäßigen Flugbesprechungen miteinbezogen.

„Die Mehrheit der Zeugen sind Berufspiloten“

In Anerkennung des Handlungsbedarfs und von Antworten auf die vielen Fragen habe ich „Americans for Safe Aerospace“ gegründet. Diese Organisation wurde seither zu einem sicheren Ort für UAP-Zeugen, die bisher aufgrund des Fehlens eines unausgesprochen sicheren Meldeeingangsvorgangs sich nicht öffentlich äußern wollten, weil sie Angst vor beruflichen Folgen haben, die aber ihre persönlichen Erfahrungen dem allgemeinen Datensatz hinzufügen möchten. Mehr als 30 Zeugen sind hervorgetreten und mehr als 5000 Amerikaner haben sich unserem Kampf um Transparenz auf SafeAerospace.org angeschlossen.

Die Mehrheit dieser Zeugen sind Berufspiloten bei den großen Airlines. Oft handelt es sich um Veteranen mit jahrzehntelanger Flugerfahrung. Piloten melden UAP in Höhen von 40.000 Fuß, möglicherweise in einer niedrigen Erdumlaufbahn oder in der Grauzone unterhalb der sog. Karman-Linie. Dabei vollführen sie unerklärliche Manöver wie Rechtskurven, rückläufige Flugbahnen oder sog. J-Hooks. Manchmal kommt es wiederholt zu solchen Berichten mit aktuellen Sichtungen nördlich von Hawaii und im Nordatlantik. Andere Veteranen treten auch mit Berichten über UAP-Begegnungen in unserem Luftraum und in unseren Ozeanen an uns heran. Die überzeugendsten Vorfälle beinhalten UAP, die von mehreren Zeugen und multipler Sensorik gesichtet und detektiert wurden. Ich glaube, diese Berichte kratzen aber nur an der Oberfläche und weitere Zeugen werden ihre Erfahrung teilen, wenn dies in sicherer Weise möglich ist.

Abschließend erkenne ich zwar die Skeptik an, der dieses Thema umgibt, doch wenn jedermann die Sensor- und Videodaten sehen könnte, die ich gesehen habe, so würde sich unsere nationale Konversation darüber ändern. Ich dränge darauf, das Stigma zu beseitigen und die Sicherheitsfragen, die diese Angelegenheit betreffen, anzusprechen.

„Drängendes Problem der nationalen Sicherheit“

Wenn UAP ausländische Drohnen sind, so handelt es sich um ein drängendes Problem der nationalen Sicherheit. Wenn es sich um etwas anderes handelt, so ist es eine Angelegenheit für die Wissenschaft. So oder so, UAP sind Grund zur Sorge, wenn es um die Flugsicherheit geht. Die amerikanische Öffentlichkeit verdient es, zu wissen, was an unseren Himmeln vor sich geht. Das ist längst fällig. Vielen Dank.“

Die Aussage von David Grusch

Nun zur Aussage des früheren Geheimdienstoffiziers David Grusch. Er äußerte:

„Mein Name ist David Charles Grusch. Ich war 14 Jahre lang Geheimdienstoffizier, sowohl in der US Air Force (USAF) im aktiven Dienst wie auch in der Nationalgarde und Reserve im Rang eines Majors. Zuletzt war ich von 2021-2023 beim ‚National Geospatial-Intelligence Agency‘ auf ziviler Ebene GS-15 tätig, was dem militärischen Rang eines Colonels entspricht. In meiner Funktion war ich Mitverantwortlicher für die Analyse von Unidentified Anomalous Phenomena (UAP) und Transmedium-Objekten sowie für die Berichterstattung an die ‚UAP Task Force‘ (UAPTF) und später, nach deren Einrichtung, an das ‚All-Domain Anomaly Resolution Office‘ (AARO).

Ich wurde zum Whistleblower, indem ich im Mai 2022 eine dringliche Beschwerde laut PPD-19 beim ‚Intelligence Community Inspector General‘ (ICIG) einreicht hatte. Dies geschah aufgrund besorgniserregender Berichte von mehreren angesehenen und akkreditierten derzeitigen und ehemaligen Militär- und Geheimdienstmitarbeitern, wonach die US-Regierung im Hinblick auf UAPs im Geheimen agiert und sich der Aufsicht durch den Kongress entzieht.

Meine Aussagen beruhen auf Informationen, die mir von Personen mit langjährigen und glaubwürdigen Historie von Loyalität und Dienstpflicht für dieses Land gegeben wurden – viele von ihnen teilten auch überzeugende Beweise in Form von Fotografien, offiziellen Dokumenten und klassifizierten mündlichen Aussagen. Ich habe während meiner Zeit bei der UAP Task Force über einen Zeitraum von 4 Jahren alle möglichen Schritte unternommen, um diese Beweise zu bestätigen und die Glaubwürdigkeit jener Personen zu überprüfen, die sie teilten. Es ist gerade wegen dieser Schritte, dass ich fest davon überzeugt bin, wie wichtig es ist, diese Informationen vor Ihnen zu präsentieren.

„Programm zur Bergung von UFO`s“

Mein Antrieb ist die Verpflichtung zur Wahrheit und Transparenz, verwurzelt in unserer inhärenten Pflicht, die Verfassung der Vereinigten Staaten zu wahren und das amerikanische Volk zu schützen. Ich bitte den Kongress und unsere Regierung diesem Standard gerecht zu werden und diese Behauptungen gründlich zu untersuchen. Aber während ich hier unter Eid stehe, spreche ich nur über Fakten, wie sie mir mitgeteilt wurden.

In meiner Rolle als Reservist beim ‚National Reconnaissance Office‘ (NRO) der USAF war ich von 2019 bis 2021 Mitglied der UAPTF. Ich arbeitete im NRO Operations Center im Stab des Direktors, was die Koordination des präsidialen Tagesberichts (PDB) und die Unterstützung von Notfallmaßnahmen einschloss.

2019 wurde ich vom Leiter der UAPTF beauftragt, alle „Special Access Programs & Controlled Access Programs“ (SAPs/CAPs) zu identifizieren, die wir zur Erfüllung unserer gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben benötigten. Aufgrund meiner umfassenden Unterstützung im Bereich der Geheimdienstarbeit auf Führungsebene hatte ich damals Zugang zu nahezu allen relevanten Bereichen und befand mich in einer Position von großem Vertrauen sowohl in meiner militärischen als auch in meiner zivilen Funktion.

Im Zuge meiner offiziellen Pflichten erfuhr ich von einem mehrere Jahrzehnte andauernden Programm zur Bergung, Untersuchungen und Rückentwicklung von UAPs, auf das mir der Zugang zu weiteren Informationen verweigert wurde. Basierend auf den gesammelten Daten entschied ich mich, diese Informationen meinen Vorgesetzten und mehreren Inspektoren Generals zu melden und wurde damit praktisch zu einem Whistleblower.

Wie Sie wissen, habe ich aufgrund dieser meiner Entscheidung Repressionen erfahren. Aber ich bin zuversichtlich, dass meine Handlungen letztendlich zu einem positiven Ergebnis in Form einer erhöhten Transparenz führen werden.

Vielen Dank. Ich freue mich, ihre Fragen zu beantworten.“

Die Aussagen von David Fravor

Mein Name ist David Fravor, und ich bin ein pensionierter Kommandant der US Navy. Im November 2004 war ich der kommandierende Offizier der ‚Strike Fighter Squadron Forty-One‘, der weltberühmten ‚Black Aces‘. Wir waren der ‚Carrier Airwing Eleven‘ angegliedert und auf der USS Nimitz (CVN-68) stationiert. Zu dieser Zeit befanden wir uns in der Vorbereitungsphase für unseren Einsatz im Persischen Golf zur Unterstützung der Bodentruppen im Irak. Diese Einsatzperiode sollte von Anfang November bis Ende Dezember dauern, in der wir uns mit anderen Einheiten der Kampfgruppe zusammenschlossen und unsere Fähigkeiten trainierten, auf die wir während unseres Einsatzes angewiesen sein würden.

Etwa zwei Wochen waren wir bereits auf See, als ich eine 2-gegen-2-Luftkampf-Trainingsübung leiten sollte. Mein Flugzeugverband, bestehend aus 2 F/A-18F, wurde als Blue Air geführt und wir wurden von der USS Princeton, CG-59, kontrolliert. Denken Sie daran, dass die F/A-18F-Zweisitzer sind, mit dem Piloten vorne und dem Waffenoffizier (Weapons System Officer – WSO) hinten. Die Red Air wurde von unserer Marine F/A-18-Staffel VMFA-232 geflogen.

Nach dem Start von der USS Nimitz meldeten wir uns beim Luftkontrolleur auf der USS Princeton, der uns mitteilte, dass das Training ausgesetzt werden würde und echte Aufgaben anstehen. Mein Wingman schloss sich an, und wir flogen zu einem Kontakt westlich unseres CAP-(Combat Air Patrol)-Punktes. Der CAP-Punkt war der Punkt, an dem wir vor unseren Übungsflügen aufhalten würden, etwa 40 Meilen südlich des Schiffes.

„Merkwürdige Objekte im Luftraum“

Als wir uns dem Kontakt bei 20.000 Fuß näherten, wurde uns von der Luftkontrolle auf dem Schiff mitgeteilt, dass sie da diese Objekte seit den letzten 2 Wochen auf ihrem Aegis-Kampfsystem beobachtet hatten. Sie waren von über 80.000 Fuß herabgestiegen, kamen schnell auf 20.000 Fuß herunter, blieben stundenlang dort und stiegen dann sofort wieder auf.

Als wir bei etwa 20.000 Fuß ankamen, rief der Kontrolleur „Merge Plot“, was bedeutet, dass unser Radarkontakt jetzt in der gleichen Radarauflösungszelle wie der Kontakt war. Wir bemerkten weißes Wasser zu unserer rechten Seite. Das Wetter an diesem Tag war nahezu perfekt – klare Sicht, leichte Winde, ruhige See, sodass dieses weiße Wasser im weiten blauen Ozean deutlich sichtbar war. Als wir alle vier nach unten schauten, sahen wir ein kleines, weißes Tic-Tac-förmiges Objekt mit der Längsachse nach Norden/Süden, das sich sehr abrupt über dem weißen Wasser bewegte. Es hatte keine Rotoren, keinen Rotorabwind oder sichtbare Steuerflächen wie Flügel.

Wir begannen eine Rechtskurve, um das Objekt zu beobachten. Mein WSO und ich beschlossen, näher heranzugehen, und das andere Flugzeug blieb in hoher Position, um sowohl uns als auch das Tic-Tac zu beobachten. Wir flogen etwa 90 Grad im Kreis, als das Objekt plötzlich seine Längsachse änderte, sich mit meinem Flugzeug ausrichtete und in einer Rechtskurve zu steigen begann. Wir fuhren weitere 270 Grad nach unten, bevor wir mit der Nase nach unten gingen, um direkt auf das Objekt zuzusteuern. Unsere Höhe betrug zu diesem Zeitpunkt etwa 15.000 Fuß, und das Tic-Tac befand sich etwa 12.000 Fuß hoch.

„Gravierender Vorfall wurde nie untersucht“

Als wir mit der Nase etwa eine halbe Meile von dem Objekt entfernt waren und es sich links von uns befand, beschleunigte es plötzlich und verschwand direkt vor unserem Flugzeug. Unser Wingman, etwa 8.000 Fuß über uns, verlor ebenfalls die Sicht. Wir drehten uns sofort um, um das weiße Wasser zu untersuchen, aber auch das war verschwunden. Als wir uns wieder in Richtung unseres CAP-Punktes etwa 60 Meilen östlich drehten, teilte uns der Luftkontrolleur mit, dass das Objekt auf dem Aegis SPY 1-Radar der Princeton an unserem CAP-Punkt wieder aufgetaucht war. Dieses Tic-Tac-Objekt war in sehr kurzer Zeit 60 Meilen zurückgelegt, meiner nagelneuen F/A-18F in Fragen der Leistungsfähigkeit weit überlegen und es folgte keinem der bekannten aerodynamischen Prinzipien, die wir für Objekte in unserer Atmosphäre erwarten würden.

Wir kehrten zur Nimitz zurück und erzählten einer meiner Besatzungen, die sich auf den Start vorbereitete, was wir beobachtet hatten. Es war diese Crew, die das berühmt gewordene, etwa 90 Sekunden lange Video filmen konnte, das 2017 von der US-Regierung veröffentlicht wurde. Was nicht zu sehen ist, ist das Radarband, das die Störung des APG-73-Radars im Flugzeug zeigt, aber auf dem Video der Zielbeleuchtung ist zu sehen, dass das Objekt keine Infrarot-Abgasfahne, wie man sie von einem normalen Antriebssystem erwarten würden, abgibt.

Was mich schockierte, war, dass der Vorfall nie untersucht wurde. Keiner meiner Crew wurde je befragt, keine Aufnahmen wurden gemacht, und nach ein paar Tagen wurde die Geschichte zu einer unterhaltsamen Erzählung unter Freunden.

Erst im Jahr 2009 kontaktierte mich Jay Stratton, um zu untersuchen, was wir beobachtet hatten. Uns nicht bekannt war, dass Jay Teil des ATIP (Anomalous Threat Identification Program) unter der Leitung von Lue Elizondo im DOD war. Ich beziehe mich auf den Bericht als den „Unofficial Official Report“, der jetzt im Internet verfügbar ist.

Jahre später wurde ich von Alex Dietrich kontaktiert, der anderen Pilotin in meinem Flugzeugverband, die fragte, ob ich nach 2009 noch einmal wegen des Vorfalls kontaktiert wurde. Ich war inzwischen in den Ruhestand getreten, und meine Antwort war nein, aber ich sagte ihr, dass ich gerne mit ihnen sprechen würde, wenn sie darüber reden möchten. Alex sagte, dass sie mehrmals ins Pentagon eingeladen worden war, um über das Ereignis zu sprechen und weitere Videos von UAPs (Unidentified Aerial Phenomena) anzusehen.

„Das Stigma wurde beseitigt“

Kurz nachdem ich 2016 mit Alex gesprochen hatte, kontaktierte mich Herr Elizondo. Wir unterhielten uns kurz, und mir wurde mitgeteilt, dass er wieder auf mich zukommen würde. In den folgenden Wochen wurde mir bewusst, dass Lue das Pentagon aus Protest verlassen hatte und sich mit Tom Delonge, Chris Mellon, Steve Justice und anderen zusammengeschlossen hatte, um die To The Stars Academy zu gründen. Diese Organisation drängte führende Experten der Industrie und US-Regierungsbeamte dazu, mit Leslie Keane, Ralph Blumenthal und Helene Cooper zusammenzuarbeiten, um im Dezember 2017 Artikel in der New York Times zu veröffentlichen, in denen die US-Regierung zugab, UAPs zu untersuchen. Dadurch wurde das Stigma des Themas UFO beseitigt, was zu der Situation führte, in der wir uns heute befinden.

Diese Artikel öffneten eine Tür für die Regierung und die Öffentlichkeit, die nun nicht mehr geschlossen werden kann. Er hat das Interesse unserer gewählten Vertreter geweckt, die nicht an „kleine grüne Männchen“ denken, sondern daran, herauszufinden, um welche Art von Flugobjekten es sich handelt, woher sie kommen, welche Technologie sie besitzen und wie sie funktionieren. Es führte auch zur Einführung des „Whistleblower Protection Act“ im jüngsten NDAA (National Defense Authorization Act), der uns heute hierher gebracht hat.

Es kommen mehrere Zeugen vor, die behaupten, dass sie über Wissen aus erster Hand verfügen, das Herr Grusch wahrscheinlich bereits diskutiert hat oder diskutieren wird. Was mich beunruhigt, ist, dass es keine „Überwachung“ unserer gewählten Vertreter in Bezug auf irgendetwas gibt, das mit der Existenz oder Arbeit der Regierung im Zusammenhang mit Flugobjekten zu tun hat, die wir für nicht von dieser Welt halten. Es geht nicht darum, eine vollständige öffentliche Offenlegung zu fordern, die die nationale Sicherheit gefährden könnte, sondern darum sicherzustellen, dass unser System der Überprüfung und Ausgleich (Checks and Balances) für jegliche Tätigkeiten in unserer Regierung, die mit Steuergeldern finanziert werden, funktioniert.

Abschließend möchte ich sagen, dass das Tic-Tac-Objekt, mit dem wir es im November 2004 zu tun hatten, allem weit überlegen war und ist, was wir damals hatten, heute haben oder in den nächsten 10+ Jahren entwickeln werden. Wenn wir tatsächlich Programme haben, die diese Technologie besitzen, müssen sie von denjenigen, die die Bürger dieses großartigen Landes gewählt haben, um das Beste für die Vereinigten Staaten und im Interesse seiner Bürger zu vertreten, überwacht werden.

Ich danke Ihnen für diese Gelegenheit, heute mit Ihnen zu sprechen.“

Lesen Sie alles über den UFO-Hype im US-Wahlkampf in der aktuellen August-Ausgabe von COMPACT. Hier mehr erfahren.