Klima-Hysterie auf Bestellung: Die Rhodos-Lüge

Klemm: Rhodos brennt, große Waldgebiete der Insel stehen in Flammen, tausende mussten evakuiert werden, viele Einheimische haben alles verloren und unser Chef-Alarmist Karl Lauterbach nutzt das Leid dieser Menschen aus, um die Klima-Hysterie zu befeuern. Das ist der Wahnsinn, denn die Brände auf Rhodos haben nicht mit dem Klimawandel zu tun. Das ist der Brennpunkt des Tages

Auf der griechischen Insel Rhodos hat am Wochenende eine riesengroße Evakuierungsaktion gestartet, um knapp 20.000 Menschen in Sicherheit zu bringen. Die Flammen, die sich immer weiter ausbreiten, werden von der Feuerwehr bekämpft. Unter den Evakuierten sind auch viele deutsche Touristen.

Apokalyptische Bilder, apokalyptische Gefühle

Es ist wirklich wie aus dem apokalyptischen Film. Am Horizont diese riesengroße Rauchsäule und dann die Massen auf der Flucht. Genau das , Andrè, sind natürlich genau die apokalyptischen Bilder, nach denen der Mainstream sich gesehnt und worauf er gewartet hat. Darum bedienen sie sich jetzt natürlich auch sehr stark daran. Wir haben ein paar aktuelle Schlagzeilen zusammengetragen, die NOZ» schreibt beispielsweise die Waldbrände auf Rhodos sollten eine Warnung sein, die Waldbrände auf der griechischen Insel dürfen nicht nur im Sommer Thema bleiben, viel mehr sollten sie einen Fingerzeigt…»

Also Rhodos als abschreckendes Beispiel für uns, damit wir brav weniger CO2 verbrauchen und uns dann an die grüne Politik. Nächste Schlagzeile (Süddeutschezeitung): «Brände auf Rhodos – wie Griechenland unter dem Klimawandel leidet» oder auch der «Stern»: «Klima: tausende Menschen fliehen vor Waldbränden auf Rhodos». Das ist natürlich ein willkommenes Thema für den medialen Mainstream. Den Vogel abgeschossen hat natürlich Karl Lauterbach, er schreib auf Twitter: «Wer jetzt noch Klimawandel leugnet leugnet auch Wissenschaft allgemein. Solche Bilder werden wir jetzt jeden Sommer erleben. Hoffentlich werden diese Bilder, so traurig wie sie sind, der soziale Kipppunkt für Konsens im Klimaschutz. Klimaschutz ist zu wichtig für Parteipolitik.»

Er verbindet mit dieser Tragödie also auch noch eine Hoffnung. Nämlich die Hoffnung, dass da irgendwie ein Kipppunkt in der Klimapolitik kommt. Wie makaber ist das denn! Es gibt Menschen, die da alles verloren haben und er bedient sich dessen noch und setzt hier so einen Tweet ab.

Poggenburg: Das ist heute wirklich ein Brennpunkt des Tages, im wahrsten Sinne des Wortes. Was mich hier erschreckt ist, wie schnell man hier mit Politik und Ideologie um die Ecke kommt. Erstmal muss doch dort Klarheit geschaffen werden, es muss geholfen werden, es muss aufgebaut und geschützt werden. Da muss verhindert werden, dass da weiter Brände auf Rhodos auftreten. Danach könnte man sich ja mal zusammensetzen, könnte sagen wie ist denn das eigentlich passiert? Was ist der Hintergrund? Stattdessen werden diese Bilder sofort vermarktet, politisch verramscht, das kann man sagen. Das erzeugt natürlich auch das Gefühl, dass das denen ganz passend kommt, diesen Klima-Hysterikern.

Medien-Hype erzeugt Brandstiftungen

Das hat auch Jörg Kachelmann, Schweizer Meteorologe mit grosser Bekanntheit, der hat auch schon einschlägige Erfahrung mit der woken, sexistisch aufgeladenen Gesellschaft gemacht. Der sagte in einer Socialmedia-Diskussion, dass es ja sein könnte, dass genau das Erzeugen dieser Bilder im Grunde Grund genug dafür ist, warum diese Brandstiftungen stattfinden.

Klemm: Vielleicht

Poggenburg: Eine sehr steile These, eine gewagte These, aber ich finde das ist mindestens genauso diskussionswürdig, wie die These, dass das böse Klima die Brände verursacht hat.

Klemm: Man muss diesen Mann (Lauterbach) einfach nur das Handy wegnehmen. Der twittert da nur Unsinn und zwar den ganzen Tag und die ganze Woche hindurch. Denn dann kommen Männer, die wirklich an der Front stehen, einer davon Yiannis Artophios, der stellvertretende Feuerwehrchef von Rhodos, für den steht fest: es war menschliches Werk, es war Brandstiftung. Er sagt also die Brände wurden durch Menschen verursacht und Zitat:

«Es wird geprüft ob diese Brände auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit zurückzuführen sind. Personen wurden zu Zeugenaussagen bestellt, weitere werden noch vorgeladen. «

Das heißt die gesamte Insel sucht jetzt nach dem Brandstiftern, die Behörden sind auf der Suche, es gibt Zeugenvernehmungen und so weiter. Und da kommt Lauterbach auf die Idee diesen Unsinn auf Twitter abzusetzen. Das hat mit dem Klimawandel rein gar nichts zu tun. Man kann mittlerweile sogar den Ursprung der Brände lokalisieren, im Südosten der Insel bei Touristen Unterkünften. Dort wurde möglicherweise illegal Feuer gemacht oder sonst irgendwas.

Poggenburg: (…) Es gibt ja auch die Theorie, über die auch die Presse berichtet hat, dass die Regierung dafür verantwortlich ist. Auffällig ist schon, dass die tatsächlich auf Rhodos Windparks und Solarpaneele erreichten wollten, es hat nur der Platz dafür gefehlt. Der Feuersturm hat jetzt genau auf den Waldflächen getobt, wo diese Projekte angesiedelt werden sollten, was natürlich den Leuten dort zu denken gibt.

Das ist natürlich erstmal nur eine Verschwörungstheorie, allerdings haben sich schon viele Verschwörungstheorien bewahrheitet. Der Ministerpräsident ist jedenfalls ein Diener der Klima-Lobby. Seine Ziele sind sehr grün, obwohl er sich konservativ nennt. Er will also, dass Griechenland klimaneutral wird zeitnah und der will das Griechenland ein grüner Exporteur von Elektroenergie wird. (…)

