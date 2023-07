NICHT VERPASSEN: Morgen den Livestram zum AfD-Europaparteitag ansehen

Die blaue Welle rollt! Laut einer aktuellen Umfrage wäre die AfD die mit Abstand stärkste Partei bei den im kommenden Jahr anstehenden Europawahlen. Deshalb berichtet COMPACT-TV ab morgen ab 20 Uhr exklusiv mit einem Livestream vom Europawahl-Parteitag der AfD in Magdeburg.

Laut einer Umfrage des Instituts Wahlkreisprognose liegt die AfD mit Blick auf die Europawahl im kommenden Jahr mit 22 Prozent klar als stärkste Partei in Deutschland vorne. Auffällig an dieser Prognose ist, dass sich mittlerweile beim Blick auf die Wahlkarte auch große Gebiete in Westdeutschland blau färben und damit relative Mehrheiten für die AfD anzeigen. Insgesamt zeigt die Deutschlandkarte 143 relative Mehrheiten für die AfD in Deutschland an.

Der blaue Tsunami

Das ist keine blaue Welle mehr, das ist ein blauer Tsunami! Die Chancen stehen sehr gut, dass die AfD erstmals bei einer nationalen Wahl zur stärksten politischen Kraft in Deutschland wird. Deshalb ist dem morgen beginnenden Parteitag der AfD in Magdeburg die volle Aufmerksamkeit gewiss, da hier an zwei aufeinander folgenden Wochenenden die Europawahl-Liste der patriotischen Partei gewählt werden soll.

Die AfD hat seit ihrer Gründung im Jahr 2013 kontinuierlich an politischem Einfluss gewonnen. Die Europawahlen bieten der Partei eine einzigartige Gelegenheit, ihre Agenda auf europäischer Ebene zu präsentieren, ihre Positionen zu stärken und die Zahl ihrer Unterstützer und Wähler nochmals enorm zu erweitern.

Die Europawahlen stellen für die AfD eine ausgezeichnete Plattform dar, um ihre politischen Kernthemen zu verbreiten. Die Partei kann ihre Forderungen wie Kritik an der EU und die ungebremste Massenzuwanderung in den Vordergrund rücken und sich als Stimme derer präsentieren, die mit der EU-Politik unzufrieden sind.

Wird Krah Spitzenkandidat?

Die Europawahlen geben der AfD auch die Möglichkeit, sich mit anderen patriotischen Parteien in Europa zu vernetzen. Im Europäischen Parlament sind verschiedene populistische und nationalistische Parteien vertreten, die ähnliche Ansichten teilen. Eine Zusammenarbeit auf europäischer Ebene könnte die Stellung der AfD stärken und ihre Einflussmöglichkeiten erhöhen.

Als Spitzenkandidat für die Liste wird der Europaabgeordnete Maximilian Krah gehandelt. Aktuell veröffentlichte Krah gerade seine Schrift „Politik von Rechts. Ein Manifest“ (eine Rezension des Buches können Sie hier lesen). Mit dem Buch machte Krah deutlich, dass er nicht nur ein guter Abgeordneter, sondern auch ein erstklassiger Denker und Ideologe ist.

Es wird also spannend ab morgen Abend in der sachsen-anhaltinischen Landeshauptstadt. Schalten sie morgen als ab 20 Uhr auf unseren Youtube-Livestream vom AfD-Europaparteitag in Magdeburg zu und werden sie Zeuge, wie die AfD die Weichen für eine der wichtigsten Wahlen in der bundesdeutschen Geschichte stellt. Wir haben viele interessante Interviewpartner, die wir Ihnen präsentieren können. Schon unser Livestream zu den historischen Landratswahlen in Sonneberg erzielte gigantische Aufrufzahlen. Seien Sie also erneut dabei, wenn Geschichte geschrieben wird!

