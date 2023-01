Unser Cover des Jahres 2022: Wagenknecht

Unsere Youtube-Abonnenten und -Zuschauer haben entschieden: Ihr COMPACT-Lieblingstitelbild 2022 ist das der Dezember-Ausgabe mit Sahra Wagenknecht. Sichern Sie sich noch schnell das Kult-Heft „Die beste Kanzlerin“, bevor es ausverkauft ist. Hier bestellen.

Sahra lässt die Herzen höher schlagen: Die Dezember-Ausgabe von COMPACT mit dem Wagenknecht-Cover „Die beste Kanzlerin“ war nicht nur unsere bestverkaufte des letzten Jahres, das Titelbild wurde von den COMPACT-TV-Zuschauern nun auch zum besten Cover 2022 gewählt.

Die Abstimmung lief kürzlich in mehreren Runden (bei Youtube-Umfragen kann man jeweils immer nur vier Optionen bereitstellen, wir haben aber 12 Ausgaben von COMPACT-Magazin pro Jahr), bei der Endabstimmung hatte die attraktive und kluge Polit-Klartexterin schließlich mit satten 51 % die Nase vorn.

Auf Platz 2 folgt das Cover unserer Januar-Ausgabe mit dem Titelthema „Impf-Diktatur“ mit 28% (das Motiv gibt es auch als Aufkleber – und zwar hier), knapp dahinter mit 21% auf Platz 3 die Juni-Ausgabe „Grüne im Krieg“. Alle Cover des letzten Jahres finden Sie hier.

Doch welches COMPACT-Cover aus dem Jahr 2022 gefällt Ihnen als Leser von COMPACT-Online am besten? Schreiben Sie Ihren Favoriten gern unten in die Kommentare. Und wenn Ihnen Ihr-Lieblings-Titelbild so gut gefällt, dass Sie das ganze Heft haben möchten – kein Problem: Alle Ausgaben gibt es hier. Noch jedenfalls. Denn das eine oder andere Schmuckstück könnte bald ausverkauft sein. Also schnell zuschlagen!

