Leos für Kiew: Zieht uns jetzt Polen in den Krieg?

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenski freut sich schon wie ein Schneekönig. Nach einem Treffen mit seinem polnischen Kollegen Andrzej Duda und dem litauischen Staatschef Gitanas Nauseda in Lemberg kann er die Zusage Dudas zur Lieferung deutscher Leopard-Panzer an die Ukraine verbuchen. Es scheint in Warschau schon niemanden mehr zu kümmern, dass für einen solchen Deal die Zustimmung der Bundesregierung eigentlich zwingend erforderlich ist.

„Gamechanger“ für die Ukraine?

Die offensichtlich unabgestimmte Zusage der Lieferung von Leopard-Panzern aus deutscher Produktion von Polen in die Ukraine ist ein weiterer schwerer Affront Warschaus gegen die Bundesregierung in Berlin. Gerade die deutschen Leopard-Panzer gelten nämlich als mögliche „Gamechanger“ auf dem Schlachtfeld. Sie sind schon in relativ großer Zahl bei verschiedenen europäischen Armeen vorhanden, die Versorgung mit Ersatzteilen wäre verhältnismäßig gut zu bewältigen und der Kampfwert der „Leos“ ist hoch. Sie sind selbst gut gepanzert und gut geschützt und können aus voller Fahrt zielen und schießen.

Wenn Leopard-Panzer auf die ukrainischen Schlachtfelder gelangen, wird dies also sicherlich zu hohen materiellen und personellen Verlusten bei der russischen Armee führen. Gut möglich, dass aus der Sicht des russischen Präsidenten Wladimir Putin dann endgültig eine rote Linie überschritten ist und drakonische Vergeltungsmaßnahmen im Raum stehen. Die polnische Armee verfügt über 249 Leopard-Exemplare in den Versionen A4, A5 und PL. Es steht also ein großes Reservoir zur Verfügung, aus dem man die Ukraine beliefern kann.

„Warschau will Deutschland übergehen“

Die mögliche Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine betrifft in einem enorm hohen Ausmaß also auch deutsche Sicherheitsinteressen. Doch diese scheint man in Warschau nicht einmal mehr wahrnehmen zu wollen. So bemerkt die Welt:

„Warschau scheint nun aber Deutschland schlicht übergehen zu wollen. Seitens der Bundesregierung hieß es lange, dass Kampfpanzer nur abgestimmt mit den Verbündeten geliefert würden. Kommt nun eine Koalition zustande, würde dieses Argument entfallen. Über zahlreiche europäische Armeen verteilt gibt es insgesamt mehrere Tausend Leopard-Panzer, die an die Ukraine geliefert werden könnten.“

Polnische Überheblichkeit

Die polnische Überheblichkeit nimmt jedenfalls Ausmaße an, die jede partnerschaftliche Zusammenarbeit als reine Illusion erscheinen lassen. Warschau setzt sich offenbar immer unverfrorener auch über alle formalen Regeln hinweg, die beispielsweise für Waffenlieferungen gelten. Natürlich spielt es dabei auch keine Rolle, dass Deutschland der größte EU-Nettozahler und Polen der größte EU-Nettoempfänger ist; Deutschland ist per se nur noch als Watschenmann gut.

Sollte Polen die Leos tatsächlich ohne deutsche Erlaubnis in die Ukraine liefern, müsste Scholz endlich auf den Tisch hauen und zur Not mit dem Stopp deutscher Zahlungen in den EU-Haushalt drohen. Viel wahrscheinlicher ist aber leide, dass Olaf Scholz bei der anstehenden Konferenz der sogenannten Ukraine-Kampfgruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz umfällt und Deutschland ebenfalls in die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern einsteigt, denn gerade die Anwendung erpresserischer Methoden hat sich gerade gegenüber Deutschland bislang noch immer gelohnt.

