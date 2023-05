Ukraine-Unterstützung: Polen zündelt weiter

In Polen läuft derzeit eine gewaltige Kriegsübung. Sie wird der Weltöffentlichkeit als „Anakonda 23“ verkauft. Aber es steckt mehr dahinter. Wie so oft. COMPACT-Geschichte „Polens verschwiegene Schuld“ zeigt auf, was Warschau zu verbergen hat. Hier mehr erfahren.

12.000 polnische Soldaten nehmen an dem Manöver teil. Auch 3.00 US-Soldaten und Angehörige anderer NATO-Streitkräfte mischen mit. Die Aktion ist natürlich brisant und höchst provokativ. Seit dem 1. Mai läuft die Übung und soll bis zum 26. Mai anhalten. Im gesamten polnischen Machtbereich sind gegenwärtig militärische Fahrzeuge zu sehen. Der Aufmarsch flankiert auch die derzeit anlaufende ukrainische Offensive.

Hochgefährliche Lage

Es ist letztlich der größte und gefährlichste Aufmarsch von NATO-Truppen an der russischen Grenze in der Geschichte. Warschau zündelt, Verteidigungsminister Blaszczak prahlt: „Polen ist die wichtigste Drehscheibe, wenn es um die Unterstützung der Ukraine geht.“ Polen liefert aber nicht allein Panzer und Kampfflugzeuge an die Ukraine, sondern rüstet auch die eigene Armee derzeit massiv auf. Man wolle zur stärksten Armee Europas werden, so Blaszczak weiter.

Im Rahmen der COMPACT-TV-Sendung vom 3. Mai werden auch historische Parallelen zum Wirken Warschaus gezogen, die anderswo gezielt ignoriert werden. Wie kriegstreiberisch hat sich Warschau in der Vergangenheit verhalten, etwa vor dem Zweiten Weltkrieg, aber auch darüber hinaus? Diese Frage muss auch in heutiger Zeit gestellt werden dürfen, zumal sich die aktuelle Situation immer weiter zuspitzt.

Viel Wirbel gab es denn auch um COMPACT-Geschichte „Polens verschwiegene Schuld“, das immer wieder von Verbotsandrohungen bedrängt, aber weiterhin lieferbar ist. Dort wird beispielsweise akribisch dokumentiert, wie Deutsche nicht erst ab 1944, sondern schon nach dem Ersten Weltkrieg in den damals Polen zugeschlagenen Gebieten drangsaliert und ermordet wurden.

Verschwiegene Fakten

Doch nicht nur das. Aufgearbeitet wird, wie der polnische Chauvinismus, der sich nicht nur gegen Deutschland, sondern auch gegen die Sowjetunion richtete, in den Folgejahren rasant anwuchs – und einen nicht unerheblichen Anteil am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs hatte.

Dokumentiert ist auch, wie 14 Millionen Deutsche ab Winter 1944/45 gewaltsam aus ihrer Heimat vertrieben oder qualvoll in Todeslagern wie Lamsdorf, Jaworzno und Schwientochlowitz gefoltert und ermordet worden sind. Es handelt sich in der Tat um Fakten, die Warschau verschweigt und die Berlin nicht zu sagen wagt.

Als die Diskussionen um das Heft unlängst ihren Höhepunkt erreichte, reagierte COMPACT mit einer Erklärung: „Wir schweigen nicht, wir buckeln nicht, sondern präsentieren Fakten, die man der Öffentlichkeit bewusst vorenthält, weil für Bundesregierung und Mainstream-Medien das Dogma der Alleinschuld als unantastbar gilt. Doch COMPACT zieht sich kein Büßergewand an – für uns ist der Fahrkartenschalter nach Canossa geschlossen! Wir treten für die Wahrheit und für deutsche Interessen ein!“

Sichern Sie sich jetzt COMPACT-Geschichte „Polens verschwiegene Schuld“ mit einer Fülle an Daten und Fakten, die Ihnen anderswo bewusst vorenthalten werden. Hier bestellen.