Messerattacken und kein Ende

Nach mehreren Messerattacken hat der Landtag von Nordrhein-Westfalen vergangenen Freitag über diese erschreckende Entwicklung debattiert. Dabei redeten Vertreter der alten Parteien einmal mehr um den heißen Breit herum. Wir nicht! Die COMPACT-Ausgabe „Berlin ist überall“ legt den Finger in die Wunde. Hier mehr erfahren.

Nach einem neuerlichen Messerangriff mit tödlichem Ausgang auf einen 35-Jährigen in Leverkusen hat der nordrhein-westfälische Landtag im Rahmen einer Aktuellen Stunde über die jüngsten Bluttaten diskutiert. Erstaunlicherweise hatte die SPD die Beratung beantragt.

„Brutale Blutspur“

Für die Sozis sprach der Abgeordnete Andreas Bialas, der verschiedene Fälle von Messergewalt aufzählte und sodann um deutliche Worte bemüht war: „Eine nie dagewesene unfassbar brutale Blutspur zieht sich quer durch unser Land.“ Allerdings kam Bialas nicht auf die Idee, die Tätergruppen zu hinterfragen, sondern verlangte nach Waffenverbotszonen und vermehrte Polizeipräsenz.

Allein in Nordrhein-Westfalen waren im vergangenen Jahr 4.191 Messerattacken zu verzeichnen. Die Täter: Jung und männlich. Der Anteil der Täter ohne deutsche Staatsangehörigkeit liegt bereits bei 40 Prozent. Gewichtete man nach Migrationshintergrund, läge die Zahl deutlich höher. Julia Höller, grüne Abgeordnete und stellvertretende Vorsitzende ihrer Fraktion, aber will lediglich einen „Teufelskreis aus toxischer Männlichkeit, Gruppendynamik und Alkohol“ sehen.

„Bloß nicht schreiben, was ist“

So blieb es Markus Wagner von der AfD-Fraktion vorbehalten, „intransparente Polizeimitteilungen bezüglich der Herkunft der Täter“ zu kritisieren. Dabei nahm er tonangebende Medien nicht aus. Deren Motto laute offenkundig: „Bloß nicht schreiben, was ist.“ Wagner verwies ausdrücklich auf den überproportionalen Anteil nicht-deutscher Staatsangehöriger an den Messerangriffen:

„Es ist häufig dasselbe Muster; ein Flüchtling ohne Bleiberecht, der von Stütze lebt.“

Die Debatte fand in Anwesenheit von CDU-Innenminister Reul statt. Der bereitete die Bevölkerung allen Ernstes darauf vor, dass die Zahl der Messerattacken im Sommer weiter ansteigen könnte. „Wenn es kompliziert wird, gibt es keine einfachen Antworten“, gab er sich recht ratlos und setzte auf Allgemeinplätze wie: „Jeder Messerangriff ist einer zu viel.“

Hausgemachte Probleme

Was Reul völlig ausklammert: Nahezu sämtliche Probleme sind hausgemacht, allen voran die Messereinwanderung, aber auch die Überfremdung ganzer Straßenzüge, Viertel und Stadtteile.

Parallelgesellschaften entwickeln sich zu Brutstätten der Kriminalität. Folgen sind Gewaltorgien wie zum Jahreswechsel, aber auch alltäglich präsente organisierte Kriminalität und das Treiben der berüchtigten Clans.

In Wahrheit brennt es an allen Ecken und Enden: Osdorfer Born und Steilshoop in Hamburg, das Bahnhofsviertel in Frankfurt am Main, Dortmunder Nordstadt, Düsseldorf-Garath, Duisburg-Marxloh, Essen-Altendorf, Bremen-Huchting, München-Neuperlach: Wir werden zu Fremden im eigenen Land. Die Frage nach Integration stellt sich dort schon gar nicht mehr. Solange die Politik hier nicht gegensteuert, werden auch die Messerattacken nicht weniger.

COMPACT sagt, was Sache ist. In „Berlin ist überall“ thematisiert unser Magazin auf mehr als 20 Seiten die ausufernde Kriminalität und deckt erstaunliche Hintergründe auf. Hier bestellen.