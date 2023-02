„UFO“-Abschüsse: Die Alien-Verschwörung

„UFO“-Abschüsse: Der große Alien-Hype hat begonnen. Zuerst waren es chinesische Ballons, die in den USA für Hysterie sorgten. Jetzt sind es unbekannte Flugobjekte. Tatsächlich unterscheidet sich die Form: Die China-Ballons waren etwa so groß wie ein Reisebus gewesen, die neuen Flugobjekte haben eine zylindrische Form und sind nur so groß wie ein Kleinwagen. Die Piloten der Air-Force, die sie abschossen, beobachteten außerdem einige Seltsamkeiten. In den Mainstream-Medien wird jetzt unverblümt darüber spekuliert, was bisher als Absurdität von Verschwörungstheoretikern abgetan wude: Es könnten Aliens sein, Außerirdische.

