Schallmauer durchbrochen: 1 Mio. Zuschauer bei COMPACT-Doku

„Tatort Nord Stream – Täter USA“ reißt den Kriegstreibern die Maske vom Gesicht. Werden Sie jetzt Filmförderer unserer nächsten TV-Doku „Mordzentrale Ramstein“!

Gestern haben wir die Million geknackt! Noch nie hat eine COMPACT-Filmproduktion so den Nerv des Publikums getroffen wie „Tatort Nord Stream – Täter USA“: Von ihrem Start zu Weihnachten 2022 bis zum gestrigen 14. Februar 2023 hat unsere Dokumentation über eine Million Zuschauer allein auf Youtube erreicht. Das ist ein Rekord für COMPACT-TV – nie haben wir seit unserer Gründung vor über zehn Jahren mehr Reichweite erzielt. Und es dürfte der größte Publikumserfolg für eine Filmproduktion aus dem Bereich aller Alternativmedien im Jahr 2022/23 sein. Selbst die zwangsfinanzierten Staatsmedien erreichen solche Zahlen oft nicht. Das beweist: COMPACT-TV kann in die erste Liga aufschließen und den Propanda-Medien Paroli bieten.

Das kann nur COMPACT-TV

Der Durchbruch von „Tatort Nord Stream“ zeigt das Bedürfnis der Deutschen nach echter Aufklärung – und die Fähigkeit von COMPACT-TV zu liefern, was dringend notwendig ist, um das Volk wachzurütteln. Nur COMPACT-TV hat den Mut zur Wahrheit und das technische Wissen, heiße Eisen mit einer ausführlichen und filmisch anspruchsvollen Dokumentation aufzugreifen.

Am 8. Februar Februar 2023 hat sich erwiesen, wie richtig wir mit „Tatort Nord Stream“ lagen: Die an diesem Tag veröffentlichten Recherchen von Seymour Hersh unterfütterten unsere Aussagen. Die Journalistenlegende aus den USA – er ist Pulitzerpreisträger, hat die Skandale um Watergate und die Folterhölle von Abu Ghraib aufgedeckt – zeichnete nach, dass die Sprengung der Gasröhren seit November 2021 vom Weißen Haus geplant wurde. Der von ihm mit Details belegte Modus operandi wurde in unserer TV-Doku bereits beschrieben: Die Sprengsätze wurden im Rahmen des NATO-Manövers Baltops 22 im Sommer 2022 an den Pipelines montiert und dann am 26. September 2022 per Fernzündung durch ein Boje, die die norwegische Luftwaffe abgeworfen hatte, ausgelöst.

Werden Sie Filmförderer!

Nach dem Riesenerfolg von „Tatort Nord Stream“ sind wir optimistisch, mit einem Nachfolgefilm ein weiteres Mal die Schweigemauer durchbrechen zu können, die die Kriegstreiber um ihre gefährlichsten und geheimsten Projekte errichtet haben. Mit „Mordzentrale Ramstein“ wollen wir einer breiten Öffentlichkeit enthüllen, dass diese US-Basis in Rheinland-Pfalz die entscheidende Rolle bei der Kriegführung gegen Russland spielt – und Deutschland mit ins Verderben reißen könnte.

Der „Stern“ schrieb Anfang Mai 2022 vom „Drehkreuz für Waffenlieferungen mitten in Deutschland“. Aber es geht um mehr. In Ramstein sitzt das Hauptquartier sowohl aller US-Luftstreitkräfte in Europa und Afrika (Usafe-Afafrica) als auch der Luftwaffe sämtlicher NATO-Staaten (Aircom). Was immer zwischen Spitzbergen und Kapstadt, zwischen Kapverden und Kamtschatka an Militärgerät in der Luft ist: Von hier aus wird es gelenkt. Weiterhin kommandiert Aircom den sogenannten Raketenabwehrschirm an der Ostgrenze, der – entgegen seiner irreführenden Bezeichnung – durchaus offensiv auf Russland feuern kann, die Patriot-Raketen in Polen und der Ukraine sowie die Weltraum-Kriegführung des Bündnisses (NATO Space Centre), die den Seelenski-Truppen Echtzeitdaten für die Feinderfassung an der Front bereitstellt. Damit ist dieser Stützpunkt vermutlich das Ziel, das Moskau im Falle einer direkten Konfrontation als Erstes ausschalten würde.

Ramstein ist überdies Zentrum und Symbol der amerikanischen Besatzungsherrschaft über Deutschland. Wenn wir die Souveränität unseres Vaterlandes zurückerobern wollen, müssen wir den Druck zur Schließung dieser Mordzentrale erhöhen. Ohne Ramstein müssen die Yankees aus Deutschland abziehen. Ami go home heißt die Parole – und COMPACT ist die einzige Kraft, die eine populäre Kampagne für dieses Ziel auch populär umsetzen kann. Zu der von uns initiierten „Ami-go-home“-Demo Ende November 2022 kamen 6.000 Menschen vor das US-Konsulat – das hat es in der Bundesrepublik noch nie gegeben.

Große Aufgaben

Nun wollen wir unsere investigativen Fähigkeiten, unsere politische Standhaftigkeit und die cineastischen Talente unseres Teams auf die Produktion der neuen TV-Doku „Mordzentrale Ramstein“ konzentrieren. Wir wollen den Film noch besser machen als „Tatort Nord Stream“ und noch mehr als eine Million Zuschauer erreichen. Dafür brennt unser ganzes TV-Team – wo wir seit Jahresanfang elf Redakteure, Moderatoren, Kameraleute und Techniker beschäftigen, also noch mehr Mitarbeiter als in unserer Print-Redaktion. Besonders aufwändig wird die Produktion von „Mordzentrale Ramstein“ aber werden, weil wir immer wieder vor Ort fahren (Reisekosten, Übernachtungen!) und auch Militärs und Militärexperten engagieren müssen, die vor der Kamera ihren Wissensschatz preisgeben.

Für eine derart aufwändige Produktion, mit Sicherheit die teuerste in der COMPACT-Geschichte!, brauchen wir Ihre Unterstützung. Aus unserem eigenen Budget können wir das nicht stemmen – zumal wir den Film ja kostenlos verbreiten, um möglichst viele Menschen zu erreichen.

Ich kann Ihnen versichern: Freiheit und Souveränität für unser Deutschland ist mein wichtigstes Ziel, dafür stehe ich mit meiner ganzen Person. „Ami go home“ kann aber nur durchgesetzt werden, wenn wir unsere Landsleute mit gut belegten Argumenten aus der Lethargie reißen. Das leisten unsere Filmproduktionen – sie sind das ideale Medium, um auch Menschen zu erreichen, die bisher noch schlafen. Dass wir das schaffen können, haben wir mit „Tatort Nord Stream“ bewiesen. Helfen Sie uns, mit „Mordzentrale Ramstein“ noch stärkere Schlagkraft zu entfalten. Wir haben den Mut und die cineastischen Fähigkeiten – geben Sie uns das Kapital! Gemeinsam sind wir nicht zu schlagen!

Mit Ihrer Hilfe knacken wir die nächste Million! Bitte spenden Sie per Paypal an verlag@compact-mail.de oder per Überweisung an COMPACT Magazin GmbH auf das Konto IBAN: DE70 1605 0000 1000 5509 97.

Herzlichen Dank!

Ihr Jürgen Elsässer

COMPACT-Chefredakteur