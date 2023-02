EU-Parlament besiegelt Verbrenner-Aus

Zitat des Tages: „Das EU-Parlament hat endgültig für das Aus des Verbrennungsmotors gestimmt. Ab 2035 sollen in der EU nur noch Neuwagen verkauft werden, die keine Treibhausgase ausstoßen.“ (Tagesschau)

„Die Folgen der grünen Agenda würden Millionen Bürger ein hohes Maß an Lebensqualität kosten. Für jeden, der zur Arbeit muss, der am Wochenende die Familie besuchen oder zum See fahren will, ist das konventionelle Auto noch lange nicht wegzudenken.“ (COMPACT-Spezial Öko-Diktatur: Die heimliche Agenda der Grünen)