Trump: Will diese Richterin ihn in den Knast bringen?

Jetzt steht es fest: Am 4. März kommenden Jahres soll der Prozess gegen Donald Trump wegen des ihm unterstellten Versuchs der Manipulation der Präsidentschaftswahlen 2020 beginnen. Die zuständige Richterin Tanya Chutkan legte bei einer Anhörung am Montag in der US-Hauptstadt Washington diesen Termin fest.

Showdown mit einer Trump-Hasserin

Pikant: Chutkan gilt als ausgewiesene Trump-Hasserin. Es dürfte also kaum ein Zufall sein, dass sie den Prozessbeginn nun ausgerechnet bloß einen Tag vor den sogenannten Super-Tuesday gelegt hat, der als wohl wichtigster Tag der US-Vorwahlen gilt. Am 5. März 2024 wird in 14 US-Bundesstaaten gewählt, darunter in den bevölkerungsreichen US-Bundesstaaten Texas und Kalifornien. Die Institution des Super Tuesday gibt es seit 1988. Seitdem werden immer an einem Tag im März des Jahres der Präsidentschaftswahlen die Vorwahlen zu ebendiesen Wahlen abgehalten.

Für Trump ist der Tag seines Prozessbeginns somit natürlich alles andere als ideal. Schon vor der gestrigen Entscheidung war allerdings zu befürchten gewesen, dass Tanya Chutkan in dem Prozess gegen Trump nicht objektiv und unabhängig agieren würde. Die gebürtige Jamaikanerin, die in der Vergangenheit schon für Barack Obama spendete, machte durch außergewöhnlich harte Strafen gegen Capitol-Stürmer von sich reden. Hier verhängte sie nicht selten sogar Strafen, die selbst noch über den Vorstellungen der Bundesanwälte lagen.

Ein merkwürdiger Zufall

Die Bundesrichterin für den Hauptstadtbezirk District of Columbia wurde per Los für den Prozess gegen Donald Trump bestimmt. Dies sei ein reiner Zufall gewesen, wird immer wieder betont. Wirklich? Es mutet schon merkwürdig an, dass unter den Namen von 22 möglichen Richtern für das Trump-Verfahren, die sich in der Lostrommel befanden, ausgerechnet der von Chutkan gezogen wurde.

Es ist angesichts dieser Konstellation nicht ausgeschlossen, dass Trump noch vor dem Wahltag am 5. November 2024 im Gefängnis sitzt, aber gleichzeitig als gewählter Präsidentschaftskandidat der Republikaner eigentlich den Wahlkampf bestreiten müsste. Trump droht sogar möglicherweiseangesichts des Anklagepunktes Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten eine möglicherweise sogar lange Haftstrafe.

Trump hat es in den kommenden zwölf Monaten mit drei weiteren Gerichtsverfahren zu tun. Im Bundesstaat Georgia wurde gegen Trump und 18 weitere Beschuldigte Anklage wegen versuchter Wahlbeeinflussung erhoben. In Georgia hatte Trump bei der Präsidentenwahl 2020 nur ganz knapp gegen Biden verloren.

Gut gefüllte Kassen

Außerdem wurde Trump in New York und Miami angeklagt. Der New Yorker Fall steht im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an den Pornostar Stormy Daniels – der Prozess dort soll am 25. März 2024 beginnen. Der Fall in Miami dreht sich um den Vorwurf der Aufbewahrung von geheimen Regierungsunterlagen in einem Privatanwesen Trumps – das Gerichtsverfahren dazu soll am 20. Mai 2024 starten.

Trump gibt sich allerdings kämpferisch wie eh und je. Seine Kriegskasse ist jedenfalls gut gefüllt. Mit Merchandize-Artikeln zu dem vor kurzem von ihm aufgenommenen Polizeifoto hat Donald Trump innerhalb weniger Tage eine Millionensumme an Spenden und Verkaufserlösen eingenommen (COMPACT Online berichtete hier).

Ein Präsident im Gefängnis?

Im kommenden Jahr dürften also auch die unter juristischen Aspekten wohl verrücktesten Präsidentschaftswahlen aller Zeiten anstehen. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland ging in einem eigenen Artikel sogar schon der Frage nach, ob Trump auch aus dem Gefängnis an der Präsidentschaftswahl teilnehmen könnte – und bejahte diese.

