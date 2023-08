Aiwanger: Der betrogene Betrüger

Verkehrte Welt? Warum werden jetzt die Freien Wähler angegriffen und nicht die AfD? Im Zentrum der Debatte steht ein 35 Jahre altes „antisemitisches Flugblatt“ – doch wofür dieses ganze Schauspiel? Und was hat der bayerische Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger wirklich damit zu tun?

Eine Analyse dieser Hetzkampagne erhalten Sie jetzt von unserem TV-Chef Paul Klemm und COMPACT Chefredakteur Jürgen Elsässer im Brennpunkt des Tages.

Sie finden unsere Sendungen gut und wichtig? Mit einer Spende können Sie dazu beitragen, dass wir unser immer aufwändigeres Programm – für Sie kostenlos! – finanzieren können: Via Pay Pal an verlag@compact-mail.de oder per Überweisung an COMPACT Magazin GmbH auf das Konto IBAN: DE70 1605 0000 1000 5509 97.

Gerne können Sie uns auch via Paypal, Kreditkarte oder Einmalzahlung oder Dauerauftrag eine Spende zukommen lassen.