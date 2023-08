Für Frank J. Tipler sind alle gleich. Frank Jennings Tipler, ehemals Assistent von Stephen Hawking, glaubt: In kosmischer Endzeit brauche Gott eine hoch entwickelte KI, um das Paradies zu erschaffen. Dort lebten dann auch die Autos weiter. Dieser Artikel erschien im neuen COMPACT-Spezial 38: „Transhumanismus“. _ von Jonas Glaser Wenn Ray Kurzweil den Tod durch digitalen Download des Geistes abschaffen will, dann stellt sich die Frage: Was geschieht mit den Menschen früherer Epochen? All jenen,