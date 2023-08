Sellner: FPÖ-Jugend ärgert Mainstream

Während Teile der FPÖ noch immer unter Distanzeritis leiden, sieht es bei der Freiheitlichen Jugend ganz anders aus.

Erst kürzlich traf sich ein Politiker der Bundes-FPÖ mit Vertretern anderer patriotischer Gruppen in Oberösterreich zu einer Podiumsdiskussion. Doch war das noch nicht alles, worüber sich der Mainstream empörte. Sie veröffentlichten auch ein Video, das stark an Clips der Identitären Bewegung erinnere, so die Linkspresse in Österreich.

▶️ Sehen Sie dazu den Kommentar von Martin Sellner in dem Video oben.

