Transgender-Wahn: Eine Journalistin rechnet ab

Mit ihrem Buch „Irreversibler Schaden" hat Abigail Shrier in ein Wespennest gestochen. Sie belegt: Die im Westen grassierende Geschlechterverwirrung folgt einem perfiden Plan – und zerstört unsere Jugend.

Als die US-Journalistin Abigail Shrier im Sommer 2021 ihr Buch „Irreversible Damage“ in Übersee veröffentlichte, gab es einen Aufschrei in der woken Blase. Ist Shrier „die gefährlichste Frau Amerikas?“, fragte etwa das Springer-Blatt Die Welt, und die Londoner Times stellte fest:

„‚Irreversible Damage‘ … hat einen Sturm entfacht. Abigail Shrier (…) tut etwas sehr Simples, aber Verheerendes: Sie hält sich streng an die Fakten.“

How dare you! Wie konnte sie das nur wagen! An Fakten halten! Geht gar nicht! Doch was genau hatte die Autorin des renommierten Wall Street Journal eigentlich verbrochen?

Shrier hatte untersucht, warum der Transgender-Wahn unter jungen Mädchen in den USA geradezu grassiert. Konkret versuchte sie zu ergründen, warum sich die Diagnose „Geschlechtsdysphorie“ (Nichtübereinstimmung zwischen dem biologischen Geschlecht eines Menschen und dem von ihm psychisch „gefühlten“) im vergangenen Jahrzehnt von einem verschwindend seltenen Leiden, das fast ausschließlich Jungen und Männer betraf, zu einer regelrechten Epidemie unter Mädchen im Teenageralter gewandelt hat. Die Antworten, die die Journalistin fand, schmeckten der Regenbogen-Fraktion überhaupt nicht.

Die induzierte Geschlechterverwirrung

Kein deutscher Verlag hatte den Mut, eine Übersetzung von Shriers aufsehenerregendem Werk auf den Markt zu bringen. Bisher! Denn nun hat der Kopp-Verlag die verdienstvolle Aufgabe übernommen, diese Generalabrechnung mit der Zerstörung der Geschlechtsidentitäten im woken Wertewesten der hiesigen Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Mit „Irreversibler Schaden“ (Untertitel „Wie der Transgenderwahn unsere Töchter verführt“ erfährt nun auch der deutsche Leser, wo die Ursachen für dieses gesellschaftszersetzende Phänomen liegen.

Selbstredend hetzt die Autorin in ihrem Buch nicht gegen Transsexuelle, wie ihr manche unterstellen, und sie stellt auch nicht in Abrede, dass es Transsexualität gibt, dass also Geschlechtsumwandlungen für manche Menschen ein Problem lösen können.

Sie weist allerdings auf ein ganz spezielles Phänomen hin: Pubertierende Mädchen, die sich von interessierter Seite einreden lassen, dass ihr weiblicher Körper etwas sei, das es abzuschütteln gilt. Diese Teenagerinnen gehen der Propaganda einer lautstarken Lobby auf den Leim. Und genau diese Regenbogen-Lobby hat auf „Irreversibler Schaden“ denn auch besonders empört reagiert und die Autorin mit einer Hetzkampagne überzogen.

Hannes Stein schreibt dazu in der Welt:

„Womöglich ist der eigentliche Affront, dass Abigail Shrier (…) einen kitschigen Mythos in die Luft sprengt. Fortschrittliche Leute reden im heutigen Amerika von der LGBTQIA-Gemeinschaft, als handle es sich bei diesem Buchstabensalat um eine bunte, fröhliche Gemeinschaft von Menschen, die einander alle in brüderlich-schwesterlicher Verbundenheit zugetan seien und dieselben Interessen hätten.“

Genau dies sei aber ein Trugschluss. „Lesbische Frauen empfinden zumindest Teile der transsexuellen Bewegung als ihre natürlichen Fressfeinde, dürfen dies aber nicht zugeben“, so Stein.

Die Verstümmelungs-Industrie

Shirer versteht darunter eine Form des Einflusses, die insbesondere von der sogenannten Peergroup – also die Gruppe von Gleichaltrigen, die als soziale Bezugsgruppe neben das Elternhaus tritt – ausgeübt wird und die eine Person dazu ermutigt, ein bestimmtes Verhalten nachzuahmen. Die Autorin schreibt:

„Im Fall der Geschlechtsdysphorie spielen die Influencer im Internet eine große Rolle bei der Verbreitung des Missbehagens gegenüber dem eigenen Körper.“

Aber auch dem eigenen Freundeskreis komm eine bedeutende Rolle zu bei der Weiterverbreitung und Förderung des „Hangs, sich als Transgender zu identifizieren“ und die oftmals darauf folgende „Aufforderung, sich Hormonbehandlungen oder Operationen zu einer geschlechtlichen Angleichung zu unterwerfen“.

Shirer geht damit dem Phänomen der „sozialen Ansteckung“ auf den Grund – und stellt klar: Jungen Mädchen wird bewusst eingeredet, dass sie im vermeintlich falschen Körper steckten. Und daraus resultiert dann nicht selten jener „irreversible Schaden“, den der Buchtitel meint.

Die Autorin hat sich bei den Recherchen für ihr Buch gründlich mit der Transgender-Epidemie beschäftigt. Dazu hat sie mit Mädchen gesprochen, mit deren leidgeplagten Eltern sowie mit Beratern und Ärzten, die eine Geschlechtsumwandlung ermöglichen. Auch mit „Detransitioners“ hat sie sich ausgetauscht – also jungen Frauen, die zutiefst bedauern, was sie sich selbst angetan haben.

Doch Shrier prangert in „Irreversibler Schaden“ aber auch die Industrie an, die von der Geschlechterverwirrung profitiert: Lobbygruppen, aber auch Ärzte, die den Mädchen mitten in der Pubertät männliche Hormone verschreiben, obwohl das überaus gefährlich ist. Chirurgen schneiden ihnen dann die Brüste weg; Eine Ärztin behauptete im Gespräch mit der Autorin allen Ernstes, dies lasse sich später wieder rückgängig machen. „Dieses furchtlose Buch zeigt, wie die Körper von Mädchen zu Kollateralschäden in den Kulturkriegen der Erwachsenen geworden sind“, notierte Janice Turner in der Times.

Viel Feind, viel Ehr

Die sogenannte American Civil Liberties Union, ein als Bürgerrechtsgruppe getarnter Lobbyverband der Woke-Ideologen, findet „Irreversibler Schaden“ ganz schrecklich. Chase Strangio, ein Direktor des Vereins, verstieg sich sogar zu der Aussage:

„Abigail Shriers Buch ist eine gefährliche Polemik. (…) Die Verbreitung dieses Buches und dieser Ideen zu stoppen ist zu 100 Prozent eine Sache, für die ich mein Leben hingeben würde.“

Grace Lavery, eine Englischprofessorin in Berkeley, rief gar zu inquisitorischen Maßnahmen auf:

„Ich möchte dazu ermutigen, dieses Buch zu stehlen und es auf einem Scheiterhaufen zu verbrennen.“

Es kam wie es kommen musste: In den USA wurde das Buch von Medien, Händlern und Werbeträgern weitgehend boykottiert. Dabei legt Abigail Shrier in „Irreversibler Schaden“ einfach nur die Fakten auf den Tisch – und zeigt die zerstörerische Dimension und die furchtbaren Folgen der Trans-Propaganda auf.

Das Werk, das der britische Economist als „eines der besten Bücher des Jahres" bezeichnete, ist vor wenigen Wochen in deutscher Übersetzung erschienen. „Irreversibler Schaden" ist ein überaus wichtiges Buch und eignet sich ganz besonders als Handreichung für Jugendliche oder besorgte Eltern, da die Gefahren des Transgender-Wahns deutlich benannt wird – und die Propaganda dahinter enttarnt wird.