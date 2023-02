Strategie oder Aktion: Was ist wichtiger?

In der aktuellen Ausgabe des COMPACT-Magazins diskutieren Benedikt Kaiser, einer der Vordenker der Neuen Rechten, und Jürgen Elsässer; Chefredakteur des COMPACT-Magazins, über eine der wichtigsten Grundfragen des Politischen. Hier mehr erfahren.

Die heute so drängende Frage nach den Durchsetzungschancen der Opposition beschäftigte mich schon einmal in meinem Leben, und zwar in meiner kommunistischen Jugend. Die Ausgangslage war in den 1970er Jahren für uns viel schlechter als für Patrioten und Querdenker heute: Da die alte Bundesrepublik ein stabiler und sozialer Staat war, hatte die riesige Mehrheit keinerlei Interesse an einem Regimesturz. Das ist heute anders: Das volksfeindliche Agieren der Eliten – sowohl in der Frage der Massenzuwanderung als auch in der Folge bei Corona und aktuell in der Kriegs- und Verarmungspolitik – hat Millionen gegen „die da oben“ aufgebracht. Aber wie lässt sich diese Stimmung politisch wirksam machen?

Kreativ-Pool Kommunistischer Bund

Hier lassen sich die Erfahrungen aus meiner linken Revoluzzerzeit durchaus für Patrioten und Querdenker nutzen, und deshalb habe ich sie in meiner Autobiografie Ich bin Deutscher. Wie ein Linker zum Patrioten wurde ausführlich nacherzählt. Ich hatte nämlich das Glück, einer für Linke sehr undogmatischen und kreativen Organisation, dem Kommunistischen Bund (KB), anzugehören, der es mit relativ wenig Mitgliedern – in der Hochphase vielleicht 2.500 – geschafft hat, den Staat mit riesigen und teilweise militanten Großdemonstrationen in einer der damaligen Hauptfragen der gesellschaftlichen Debatte – der Atomkraft – zum Nachgeben zu zwingen: Von den über 100 AKWs, die Ende der 1970er geplant waren, wurde schließlich außer Brokdorf kein einziges gebaut.

Wenn ich darauf heute Bezug nehme, dann geht es freilich nicht um die linken Inhalte, von denen ich mich schon seit 20 Jahren verabschiedet habe (ich bin auch heute pro Atomkraft). Aber die Frage, die mich in meinem Buch beschäftigte, ist: Kann man mit den Methoden, die damals die Atomlobby besiegte, nicht heute auch die Asyl-, Pharma- und Kriegslobby besiegen? Und kann man über einen Durchbruch in einer wichtigen Einzelfrage nicht die Eliten stürzen?

Kaiser: Strategie statt Happening

Benedikt Kaiser, einer der wichtigen Theoretiker der Neuen Rechten, hat sich mein Buch durchgelesen und eine fruchtbare Kritik formuliert. Besonders originell ist, dass er meine kommunistischen Organisationslehren gegen die Schlussfolgerungen einsetzt, die ich als heutiger Nationalrevolutionär daraus gezogen habe. Man könnte sagen: Er, der dezidiert Rechte, argumentiert – nicht inhaltlich, aber in Strategiefragen – kommunistischer als ich.

