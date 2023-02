Jetzt auch in Bayern: Landräte schlagen Multikulti-Alarm

Multikulti-Chaos! Von einigen Tagen protestieren hessische Kommunalpolitiker, jetzt Landräte in Bayern. Es geht nicht mehr! Das neue COMPACT-Magazin „Berlin ist überall“ enthüllt schockierende Fakten. Hier mehr erfahren.

In einem Offenen Brief an Bundeskanzler Scholz forderten zuletzt mehrere Bürgermeister und Kreistagschefs in Hessen: „Steuern und begrenzen Sie den Zustrom an Flüchtlingen aktiv“. Jetzt melden sich bayerische Landräte: „Nein, das schaffen wir eben nicht.“

Im Stich gelassen

Die Bild erkennt:

„Bayerns Gemeinden sind am Limit. Im vergangenen Jahr waren es so viele Asylanträge wie seit Jahren nicht mehr.“

In der Tat werden Städte und Dörfer von der Politik völlig im Stich gelassen.

Das neue COMPACT-Magazin befasst sich auf etwa zwanzig Seiten mit dem dramatischen Ausmaß der Lage. Zu den Zahlen heißt es:

„Im Jahre 2022 wurden in der Bundesrepublik Deutschland 244.132 Asylanträge gestellt, dazu kommt etwa eine Million Ukrainer, das sind zusammen mehr als im Migrationskrisen-Jahr 2015! 73,1 Prozent der Asylantragsteller waren jünger als 30 Jahre, 38,4 Prozent gaben an, dass sie minderjährig seien.“

Es liegt auf der Hand, dass dies unlösbare Probleme mit sich bringt. Sogar SPD-Politiker wie Herbert Eckstein, Landrat im mittelfränkischen Roth, fordern eine „bessere Steuerung an den Außengrenzen“. Seine Parteifreundin Rita Röhrl, Landrätin im Landkreis Regen (Niederbayern), wird deutlich:

„Wir haben 80 Ausreisepflichtige, sie werden aber nicht abgeschoben. So fehlt Platz für neue Asylbewerber. Wir sind dabei, unser Land zu überfordern.“

CSU-Landrat Robert Niedergesäß aus Ebersberg sorgt sich: „Die Stimmung in der Bevölkerung ist zunehmend gereizt.“ Der Landrat von Bayreuth, Florian Wiedemann (Freien Wählern), sagt klar an:

„Die Unterkünfte des Landkreises sind voll belegt. Im Moment ist es nicht möglich, weitere Asylbewerber unterzubringen.“

Seine Anklage:

„Die Kommunen vor Ort werden mit diesen Herausforderungen alleingelassen.“

In der Februar-Ausgabe des COMPACT-Magazins heißt es mahnend:

„Die unsägliche Politik der offenen Grenzen hat fatale Folgen. Laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes hatten 2021 bereits 27,2 Prozent der Bürger in der Bundesrepublik einen Migrationshintergrund, das entspricht 22,3 Millionen. Ein Plus von zwei Prozent oder 1,4 Millionen gegenüber dem Vorjahr – das entspricht der Einwohnerzahl von München. Weil gemäß amtlichen Zahlen 2021 parallel eine Million Leute auswanderten beziehungsweise zu einem erheblichen Teil vor dem Corona-Regime flüchteten, fallen die Eingewanderten besonders ins Gewicht. Wer wollte es besorgten Bürgern verdenken, von einem galoppierenden Volkaustausch zu sprechen?!“

