Skandal: Handel boykottiert Wisnewski-Bestseller

Gerhard Wisnewskis Jahrbuch „Verheimlicht – Vertuscht – Vergessen 2023“ steht schon auf Platz 3 der Spiegel-Bestsellerliste. Nun boykottieren Händler das Enthüllungswerk – mit einer offen betrügerischen Methode. Das heiß begehrte Werk erhalten Sie hier.

Sie konnten es nicht verhindern: Immer mehr Leute besorgen sich Gerhard Wisnewkis neues Jahrbuch „Verheimlicht – Vertuscht – Vergessen 2023“, um zu erfahren, was uns der Mainstream im vergangenen Jahr alles verschwiegen oder verdreht hat. Keine Frage, der Wisnewski-Besteller ist wohl neben COMPACT das wichtigste Korrektiv zur Lügen- und Lückenpresse!

Trotz der Mauschelei beim Erstellen der Spiegel-Liste, die wir in diesem Artikel entlarvt haben, ist „Verheimlicht – Vertuscht – Vergessen 2023“ nun von Platz 18 auf Platz 3 vorgerückt und das innerhalb einer Woche. Doch da nicht sein kann, was nicht sein darf, werden einige Händler, darunter mehrere Thalia-Filialen, eine besonders perfide Masche an. Sie lassen den Platz für „Verheimlicht – Vertuscht – Vergessen 2023“ im Bestseller-Regal nicht einfach nur frei – was man ja schon kennt –, sondern stellen einfach ganz andere Bücher auf das Regal für den dritten Rang. Man betrügt also ganz offen!

Bilder (siehe oben und nebenstehend), die der Kopp-Verlag veröffentlicht hat, zeigt, wie die Schummel-Buchhandlungen vorgehen. Das ist wie in Orwells „1984“, nur real.

Auf Nachfrage bei den Mitarbeitern bekommt man dann laut Kopp zu hören: „Muss bestellt werden und kann morgen hier abgeholt werden.“ Das hilft allerdings nur Kunden, die gezielt danach suchen. Bei dem überwiegenden Teil – der Laufkundschaft, die nicht nach einem speziellen Buch sucht – verfängt die hinterhältige Boykottmethode.

Lesen Sie, was die Buchhandelsmafia Ihnen mit aller Gewalt vorenthalten will: Gerhard Wisnewskis Jahrbuch „Verheimlicht – Vertuscht – Vergessen 2023“ deckt auf, was der Mainstream zu bekannten Vorfällen verschweigt. Ohne diese Hintergrundinformationen tappt man weiter im Dunkeln. Hier bestellen.