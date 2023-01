Davos: Habeck drängt Schweiz zu Munitionslieferungen

Der Bundeswirtschaftsminister nutzte den Gipfel der Reichen und Mächtigen sogleich, um seine Anti-Russland-Agenda weiter voranzutreiben. Lesen Sie in unserer Edition „Putin verstehen: Seine Reden aus der Kriegszeit im Original“, wie der russische Präsident vor einem Jahr in Davos vor einem „Krieg aller gegen alle“ warnte. Hier mehr erfahren.

52 Staats- und Regierungschefs wie auch 600 Vorstandsvorsitzende diverser Unternehmen drängeln sich derzeit in Davos. Insgesamt sind 2.700 Teilnehmer in dem Schweizer Nobel-Skiort angemeldet. Doch die Stimmung in Graubünden ist in diesem Jahr gedrückt. Mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine hatten die Weltenlenker offenbar nicht gerechnet. Klaus Schwab, der Zeremonienmeister der Finanz-Kosmokratie, musste deshalb auch einräumen, dass derzeit alle in einem „Krisen-Denkschema“ steckten. Deshalb habe man den Spruch „Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt“ zum Motto des diesjährigen Treffens gewählt.

Von der Leyen plant „Europäischen Souveränitätsfonds“

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) kündigte in ihrer Rede neue Schuldenexzesse an. Zu dem fast eine Billion Euro schweren Fonds NextGen EU, der den Bürger als angeblicher „Corona-Rettungsfonds“ verkauft wurde, wovon mittlerweile keine Rede mehr sein kann, sollen nun ein Europäischer Souveränitätsfonds sowie weitere Vehikel treten. Der einzige Zweck der Schaffung dieser neuen Instrumente dürfte in ungebremster Schuldenmacherei sowie dem weiteren Abzug von Souveränitätsrechten der einzelnen Mitgliedsstaaten hin zur Brüsseler Zentrale bestehen.

Außerdem sollen diverse Beihilferegelungen im Sinne französischer Forderungen geändert werden. Mit keinem Wort ging von der Leyen auf das gigantische US-Subventionsprogramm Inflation Reduction Act (IRA) ein, mit dem US-Präsident Joe Biden gezielt und ausschließlich nur noch US-amerikanische Unternehmen fördern möchte. Selbst der französische Präsident Emmanuel Macron hatte dieses Paket zuletzt noch als „Jobkiller“ für Europa bezeichnet.

Habecks „gemeinsame europäische Bundesrepublik“

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) knüpfte bei seinem Auftritt auf der großen Bühne des Davoser Kongresszentrums dann direkt an die antinationalen Träumereien von Ursula von der Leyen an und träumte öffentlich von einer „gemeinsamen europäischen Bundesrepublik“. Der Wunsch nach der Beseitigung des Nationalstaats ruft in Deutschland freilich nicht den Verfassungsschutz auf die Bühne, sofern diese Forderung aus dem linksgrünen Spektrum ertönt.

Ansonsten ließ der Bundeswirtschaftsminister bei seiner Podiumsdebatte nur wenig Konkretes vernehmen, reihte Plattitüde an Plattitüde und verbreitete gepflegte Langeweile. So äußerte er beispielsweise:

„Wir sollten an der Idee multilateraler Institutionen festhalten.“

Habeck will Schweiz zu Anti-Russland-Kurs drängen

Dafür drehte Habeck dann mächtig bei dem traditionellen Treffen zwischen den Wirtschaftsministern aus Deutschland und der Schweiz auf, das traditionell am ersten Abend des Davoser WEF-Treffens stattfindet. Hier übte der Flensburger Grünen-Politiker massiven Druck auf seinen Schweizer Kollegen Guy Parmelin aus, sich für Waffenlieferungen der Eidgenossen an die Ukraine einzusetzen. Dazu äußerte Habeck:

„Es wäre gerecht und hilfreich, wenn die Schweiz Munition zur Verfügung stellen würde.“

Weiß der Grünen-Politiker eigentlich nicht, dass die Schweiz seit fast 200 Jahren neutral ist? Im Gegenzug und als kleine Revanche für diese undiplomatische Drängelei ließen Parmelin sowie der Schweizer Infrastrukturminister Albert Rösti (dessen Name Habeck fälschlicherweise als „Röstli“ aussprach) den grünen Anti-Russland-Fanatiker bei dessen Wunsch nach der Schaffung eines Gas-Hilfsabkommens abblitzen.

Wie die Neue Zürcher Zeitung berichtet, ist die deutsche Seite nun schwer irritiert, weil man geglaubt hatte, man habe ein trilaterales Abkommen zwischen den Regierungen in Berlin, Rom und Bern schon in der Tasche. Die Eidgenossen verspüren bislang wohl allerdings noch keine Lust darauf, ihre Gasreserven im Notfall mit dem nördlichen Nachbarn teilen zu müssen.

