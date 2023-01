Trotz Schummelei: Wisnewski-Jahrbuch in Bestseller-Liste

Gerhard Wisnewskis Jahrbuch „Verheimlicht – Vertuscht – Vergessen 2023“ ist kurz nach Erscheinen in die Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen. Mit einem Trick hält man den Enthüllungs-Kracher aber weiter unten, als er eigentlich stehen müsste. Das heiß begehrte Werk erhalten Sie hier.

Für Investigativjournalist Gerhard Wisnewski ist es eigentlich „Business as usual“: Kaum veröffentlicht er ein neues Buch, taucht es in den Rankings ganz weit oben auf. Einige seiner Werke konnten sich sogar wochenlang auf Platz 1 halten. Kenner wissen: Wisnewski schreibt das, was der Mainstream verschweigt. Seine Enthüllungen sind echte Knaller!

Nun hat der Spiegel seine aktuelle Bestsellerliste – das wichtigste Handelsbarometer für den deutschen Buchmarkt – veröffentlicht, und siehe da: Auch Wisnewskis druckfrisches Jahrbuch „Verheimlicht – Vertuscht – Vergessen 2023“ ist neu in die Rangliste eingestiegen. Momentan rangiert das bekannteste und wichtigste Enthüllungsbuch auf Platz 18 – doch tatsächlich dürfte es sich längst unter den Top-Ten befinden.

Wie Verleger Jochen Kopp gegenüber COMPACT heute bestätigte, werden nämlich in der Spiegel-Bestsellerliste beispielsweise die Verkäufe über die Shops von KOPP oder COMPACT bei dem Ranking gar nicht berücksichtigt! Und hier gehen täglich hunderte Exemplare über den virtuellen Ladentisch.

Schon im vergangenen Jahr hat man so das Wisnewski-Jahrbuch weiter unten gehalten, als es eigentlich stehen müsste. Der Autor erklärt, wie die Schummelei funktioniert:

„Laut Buchreport werden die Spiegel-Bestsellerlisten auch mithilfe der Verkaufszahlen von Onlineshops ermittelt. Mindestens ein Onlineshop fehlt allerdings: Wie die Nachrichtenseite 1984 Magazin aufdeckte, gibt es bei der Spiegel-Bestsellerliste anscheinend einen gewaltigen Haken, nämlich den, dass die Verkaufszahlen eines der größten Buchhändler Deutschlands gar nicht berücksichtigt werden, nämlich des Kopp-Verlages. Und der Kopp Verlag ist nun einmal der größte Verkäufer des Jahrbuches „Verheimlicht – Vertuscht – Vergessen“ .“

Die meisten Käufer hätten das Jahrbuch „beim Kopp Verlag bestellt. Wir gehen von etwa 90 Prozent aus“, schrieb das 1984 Magazin im vergangenen Jahr, als das Buch auf Platz 8 landete. „Wenn also 10 Prozent verkaufte Bücher ausreichen, um auf Platz 8 zu kommen, sollte an unserer Behauptung in der Schlagzeile: ‚Gerhard Wisnewskis „Verheimlicht – Vertuscht – Vergessen“ ist in Wahrheit das meistverkaufte Buch Deutschlands‘, kein Zweifel mehr bestehen.“

Nun ist „Verheimlicht – Vertuscht – Vergessen 2023“ also auf Platz 18 der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen (und da ist noch viel Luft nach oben in den kommenden Wochen!) – aber unter Berücksichtigung der Verkaufszahlen von KOPP und über den COMPACT-Shop (der ebenfalls nicht bei dem Ranking berücksichtigt wird!) dürfte sich der Enthüllungs-Kracher längst unter den zehn bestverkauften Büchern in Deutschland befinden.

