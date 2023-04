Sensation: Mel Gibson dreht „Die Passion Christi 2“

Der „umstrittenste Film aller Zeiten“ wird fortgesetzt: In „The Passion of the Christ: Resurrection“ erzählt Mel Gibson die Geschichte der Auferstehung Jesu nach. Drehbeginn: noch in diesem Frühjahr. In COMPACT-Spezial „Das Große Erwachen – Der spirituelle Kampf gegen den Great Reset“ finden Sie zwei große Aufsätze des traditionalistischen Bischofs Vigano, zu deren Anhängern Gibson zählt. Hier mehr erfahren.

Als Mel Gibson seinen Film „Die Passion Christi“ über die letzten Tage Jesu bis zu seinem Kreuzestod 2004 in die Kinos brachte, sorgte er damit für einen Skandal. Das Historiendrama habe „einen in der Geschichte Hollywoods beispiellosen Kulturkampf“ ausgelöst, schrieb seinerzeit die Basler Zeitung, die Gibsons Streifen als „umstrittensten Film aller Zeiten“ titulierte.

Warum die Aufregung? Neben den expliziten Darstellungen der Marterung des Heilands stieß vor allem die negative Darstellung des Hohepriesters Kajaphas und anderer jüdischer Würdenträger auf Kritik. Nicht nur die sogenannte Anti-Defamation League (ADL), selbst christliche Kreise unterstellten Gibson Antisemitismus. Dieser arbeite mit „antijüdischen neutestamentlichen Stereotypen“, schrieb etwa die Katholische Hochschulgemeinde in Frankfurt am Main.

Doch der Schuss ging nach hinten los: „Die Passion Christi“ kam mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 600 Millionen US-Dollar in die Top-100 der kommerziell erfolgreichsten Filme, laut „Guinness-Buch der Rekorde“ ist er der erfolgreichste religiöse Film aller Zeiten. Ein Rekordergebnis erzielten auch die DVD- und Video-Versionen: 2,5 Millionen von insgesamt 15 Millionen bereitgestellten Exemplaren wurden in den USA bereits am ersten Tag verkauft.

Lange Zeit gab es Gerüchte um eine Fortsetzung des biblischen Stoffes, doch so recht wollte kein Schwung in die Sache kommen. Dabei hatte Gibson selbst die Gerüchteküche immer wieder gefüttert. Fehlte dem gläubigen Katholiken, der als Bewunderer des traditionalistischen Bischofs Carlo Maria Vigano gilt und dessen Ansichten über den Great Reset als satanische Verschwörung der globalen Eliten er teilt, am Ende doch der Schneid?

Weit gefehlt! Wie das Online-Filmmagazin World of Reel nun berichtete, sollen die Dreharbeiten zu „The Passion of the Christ: Resurrection“ im späten Frühjahr 2023 beginnen. Der Film soll demnach die drei Tage zwischen Jesu Tod und Auferstehung zeigen. Wie im ersten Teil soll auch in der Fortsetzung Jim Caviezel die Hauptrolle spielen.

Laut World of Reel soll Gibson das Skript, das er gemeinsam mit Drehbuchautor Randall Wallace verfasst hat, immer wieder überarbeitet haben. Daher die Verzögerung. Wallace hatte bereits das Drehbuch zu Gibsons Historiendrama „Braveheart“ (1995) geschrieben. Caviezel ist nicht der einzige Schauspieler, der im zweiten Teil der „Die Passion“ erneut dabei ist. Auch Maia Morgenstern als Maria, Christo Schiwkow als Apostel Johannes und Francesco De Vito als Petrus sollen wieder zum Einsatz kommen. Und natürlich werden, wie in Teil 1, die Dialoge ausschließlich in den zeitgenössischen Sprachen Latein, Hebräisch und Aramäisch (mit Untertiteln) zu hören sein.

