Schluss mit lustig: Cancel Culture tötet Humor

Gute Unterhaltung war gestern. Jetzt regiert die Cancel Culture – und da bleibt einem das Lachen im Halse stecken. Ein Auszug aus der Oktober-Ausgabe von COMPACT mit dem Titelthema «Staatsfeind Winnetou – Wie die Helden unserer Jugend ausgelöscht werden». Hier mehr erfahren.

«Humor ist, wenn man trotzdem lacht»: Was der Lyriker Otto Julius Bierbaum Ende des 19. Jahrhunderts konstatierte, gilt heute nicht mehr. «Satire darf alles», meinte noch Kurt Tucholsky. Doch mit der postmodernen Cancel Culture ist auch das Makulatur. Ein falscher Witz, schon ist man erledigt.

Was nicht in den Kanon der Woke-Gemeinde passt, wird aussortiert – nicht, wie in offenen Diktaturen, mit den Mitteln der kalten Zensur, sondern subtiler: mit Boykott, mit politischem, sozialem und ökonomischem Druck. Orchestriert wird das politisch korrekte Empörungstheater in Social Media, die Mainstream-Gazetten ziehen nach.

Rassismus gegen Weiße

Der Kabarettist Dieter Nuhr kann davon ein Lied singen. Über Fridays for Future spottete er:

«Wenn unsere Kinder meinen, wir können diese Welt mit ein bisschen Sonne und Wind antreiben, dann sollten wir Eltern ihnen ein Hamsterrad mit Dynamo ins Kinderzimmer stellen.»

Das gefiel den Klimakids gar nicht, doch besonders unbeliebt machte sich der Komödiant im November 2020, als er in seiner Sendung Nuhr im Ersten erzählte, dass er am Flughafen das Buch Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten von Alice Hasters sah. Allein der Titel sei ihm «reißerisch» und «ein bisschen zu rassistisch» vorgekommen, weil Hellhäutigen damit automatisch entsprechende Ressentiments unterstellt würden. (…)

Dass Nuhr mit seiner Bemerkung über Hasters‘ Buch gar nicht mal so falsch lag, zeigt ein ebenso prominentes wie absurdes Beispiel aus den USA: Im Juni 2020 entfernte der Pay-TV-Sender HBO den Filmklassiker Vom Winde verweht (1939) aus seinem Streaming-Angebot.

Die Begründung: Der Südstaatenstreifen verzerre die historische Realität, stelle Weiße als überlegen dar und verharmlose die Sklaverei. All das ist freilich absoluter Unsinn: Die Baumwollplantagenbesitzer werden in dem Drama in ein negatives Licht gerückt, während die von Vivien Leigh gespielte Scarlett O’Hara, die positive Heldin des Films, gegenüber Farbigen weder Verachtung noch Berührungsängste zeigt. (…)

Cancel Cthulhu

Gruseln Sie sich gerne bei den Schauergeschichten von H. P. Lovecraft? Geht gar nicht! Wegen tatsächlich abfälliger Bemerkungen über Schwarze und Hispanics steht der große Literat in seiner Heimat auf der Abschussliste. Schon 2016 wurde die Lovecraft gewidmete Büste des World Fantasy Award, einer der wichtigsten Auszeichnungen für Science-Fiction- und Fantasy-Literatur, abgeschafft. Seitdem reißen die Bemühungen, ihn im Strudel der Cancel Culture versinken zu lassen, nicht ab. (…)

Angefacht wurde dies zuletzt durch genau den Sender, der schon Vom Winde verweht gecancelt hatte: Dessen Serie Lovecraft Country spielt mit Motiven aus den Werken des Schriftstellers, beschäftigt sich aber zugleich mit der Diskriminierung von Schwarzen im Amerika der 1950er Jahre. Nur in dieser Form, meint man bei HBO, sei Lovecraft dem Publikum noch zumutbar. (…)

Das woke Känguru

Am Ende dürfen Witze nur noch über jene gemacht werden, die man guten Gewissens diskriminieren kann: alte weiße Männer etwa – oder politische Dissidenten. Ein Beispiel dafür ist die Komödie Die Känguru-Verschwörung, die unlängst in den Kinos lief. Gleich zu Beginn des Films offeriert Kleinkünstler Marc-Uwe seiner Flamme Maria einen Deal: Wenn es ihm gelänge, ihre Mutter Lisbeth – eine sogenannte Klimaleugnerin und Verschwörungstheoretikerin – auf den Pfad der Tugend zurückzuführen, müsse sie mit ihm Essen gehen.

Maria ist einverstanden, und so starten Marc-Uwe und der Titelheld, ein animiertes Känguru, ihr Umerziehungsprogramm. In dem Streifen – übrigens produziert von X Filme Creative Pool, die die COMPACT-Geschichtsausgabe zu ihrer Serie Babylon Berlin vom Markt klagte – wird der Begriff des Schwurblers so weit gefasst, dass er jegliche Opposition zu Mainstream-Narrativen verhöhnt. (…) Ende der Textauszüge.

Den vollständigen Beitrag lesen Sie in der Oktober-Ausgabe von COMPACT mit dem Titelthema «Staatsfeind Winnetou – Wie die Helden unserer Jugend ausgelöscht werden». Hier bestellen.