Radebeuls OB verteidigt Winnetou

Zitat des Tages: „Im Zuge der jüngsten Diskussion um möglichen Rassismus und kulturelle Aneignung in Karl Mays Winnetou-Geschichten hat sich jetzt Radebeuls Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) gegen eine Zensur der Indianergeschichten ausgesprochen. Er könne die Diskussion um Mays Werke absolut nicht nachvollziehen. ‚Gerade auch Mays Spätwerk ‚Und Friede auf Erden‘ ist ein Zeugnis seiner humanistischen Geisteshaltung und dem anzustrebenden Völkerfrieden‘, so das Stadtoberhaupt.“ (Dresdner Neueste Nachrichten)

„Was mich am stärksten an seinem Schrifttum gefangen nahm, war das herzhafte Bekenntnis zur Friedfertigkeit und gegenseitiger Verständigung, das fast alle seine Bücher belebt und uns wilde Rüpel nachdrücklicher als vieles Hochgeschraubte belehrt hat, Großmut und Nachsicht zu üben, kurz gesagt: im Nebenmenschen, selbst wenn er auf Irrwegen geht, den Bruder in Christo zu sehen – und gerade das halte ich für das Unvergängliche an seinem Werk.“ (Albert Schweitzer über Karl May, COMPACT 10/2022)