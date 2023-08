Remake: Lauterbach warnt vor neuer Covid-Variante

Eine neue Corona-Variante lässt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wieder voll aufdrehen. Sein Pech: Selbst Mainstream-Experten haben keine Lust mehr auf weitere Panik-Runden.

Er hat einfach eine Pechsträhne. Nachdem sich die Lockdown-Diktatur nicht mehr verlängern ließ, ist Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf ständiger Suche nach neuen Katastrophen. Bevorzugt natürlich solche, die nach „Maßnahmen“ schreien. Gerne auch in fachfremden Bereichen.

So versuchte er das Klima zur Installierung eines Hitze-Lockdowns auszuschlachten. Selbst in seinem Italien-Urlaub verkündete er die Grill-Apokalypse und sprach seinem Gastland jegliche Zukunft als Tourismus-Hochburg ab. Italienische Politiker und Promis legten ihm daraufhin Heimreise und Rücktritt nah. Aber jetzt erhielt Karl der Große endlich wieder belebende News – und dazu noch aus einem Lieblings-Themenkreis: Corona! Seit Frühjahr neue Variante ist da! Die EG.5.

Eric Feigl-Ding, Leiter der COVID Task Force am New England Complex Systems Institute, hatte die aktuelle Corona-Lage im US-Bundesstaat New York als „sehr besorgniserregend“ bezeichnet. Die Hospitalisierungsquote der von Corona-Patienten habe sich verdoppelt. Empfehlung: Ein Comeback der Maske (Hashtag #MaskUp). Lauterbach biss sofort an und kommentierte auf Twitter:

„Das muss man im Auge behalten. Unser Frühwarnsystem steht.“

Wie beruhigend: Der Panik-Profi ist immer wachsam! Sein Bundesgesundheitsministerium warnte ebenfalls: Die Sieben-Tage-Inzidenz liege hierzulande bei drei Erkrankten pro 100.000 Einwohnern. Dies sei, so die Lauterbach-Behörde, ein Anstieg um 29 Prozent zur Vorwoche, als es bloß zwei waren.

(Zu Abgleich: Auf dem Höhepunkt der Omikron Welle (24. März 2022) lag der Wert bei 1961. Der bislang tiefste Wert lag im Juli 2023 bei einer Inzidenz von eins.

Leider muss Lauterbach feststellen: Selbst Mainstream-Experten haben an einer Reanimierung der Corona-Panik kein Interesse mehr. So winkte Richard Neher vom Biozentrum der Universität Basel gelangweilt ab:

„Meiner Einschätzung nach geht von EG.5 keine besondere Gefahr aus“

Laut WHO stieg die Ausbreitung der neuen Variante global seit Mitte Juni von 7,6 Prozent der gemeldeten Coronafälle auf 17,4 Prozent gestiegen. Deren Fazit: Nach derzeitigem Wissen sei das Risiko für die öffentliche Gesundheit eher gering. Armer Karl…

