Neun Tote und kein Einzeltäter: Das Blutbad in München wurde von Staat und Medien fein säuberlich von den islamistischen Anschlägen in derselben Woche separiert. Der Mörder sei ein rechtsradikaler Deutsch-Iraner gewesen, will man uns einreden. Eine Spurensuche vor Ort verstärkt meine Zweifel. _ von Marc Dassen München, 22. Juli: Wieder einmal soll es ein Einzeltäter gewesen sein, wieder einmal ein Depressiver. Dabei hatte es zunächst ganz andere Berichte gegeben: Bis in die späten Abendstunden gingen