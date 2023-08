Augsburg: Jetzt noch Lügen über Anschlag auf AfD-Mann

In der Fuggerstadt wird der patriotische Politiker Andreas Jurca brutal zugerichtet und krankenhausreif geschlagen. Danach verbreiten linke Kanäle auch noch Lügen über das Opfer. Die blaue Welle rollt! Alle Infos zum AfD-Sommer und Interviews mit Höcke und Weidel in unserer aktuellen August-Ausgabe. Hier bestellen!



Die vom Establishment gesäte Gewalt gegen patriotische Politiker ist einmal mehr aufgegangen. Erst letzte Woche verkündete Ex-Innenminister Gerhart Baum (FDP) es sei an der Zeit, sich gegen die AfD zu „wehren“. Nun wurde der Augsburger AfD-Politiker Andreas Jurca in der Nacht von Freitag auf Samstag von einer Migratengruppe brutal zusammengeschlagen. Der Familienvater erlitt schwere Prellungen im Gesicht und einen Bruch des Sprunggelenks. Die Bilder von Jurca lassen keinen Zweifel daran, dass die Täter mit unglaublicher Brutalität auf den am Boden liegenden Politiker eingeschlagen haben müssen.

„Bist Du nicht der von den Plakaten?“

Der Anschlag hat einen politischen Hintergrund, denn der Anführer der Gewalttäter fragte Jurca noch vor der Tat:

„Bist Du nicht der Andreas Jurca von den Plakaten?“

Dann ging direkt ein Hagel von Schlägen auf Jurca nieder.Die Medien schwiegen lange über den Fall, erst heute setzte die Berichterstattung ein. Besonders perfide: Heute streuten linke Kanäle in den sozialen Netzwerken das Gerücht, Jurca habe sich seine schweren Verletztungen bei einer Kneipenschlägerei geholt. Mittlerweile hat die Polizei dementiert, dass Jurca in eine Kneipenschlägerei geraten sei, dieser Vorfall stehe in keinem Zusammenhang zu dem Angriff auf den AfD-Politiker.

Tatsächlich war Jurca, der auf der AfD-Liste für die Landtagswahlen in Bayern auf Listenplatz 7 kandidiert, am Freitag Abend auf dem Heimweg von einem Grillfest mit Wahlhelfern gewesen. Der Fraktionsvorsitzende der AfD im Augsburger Stadtrat geht bei zwei Personen, die im nähergekommen waren, von einem Migrationshintergrund aus, er spricht von „Südländern“, es habe sich allerdings nicht um Südeuropäer gehandelt.

Tod nach dem Christkindlesmarkt

Augsburg gilt schom länger als Hochburg von Migrantengewalt. Im Dezember 2019 hatte der damals 17jährige Halid S. einen 49jährigen Feuerwehrmann, der sich auf dem Rückweg vom Augsburger Christkindlesmarkt befand, totgeschlagen. Der Täter kam mit einer lächerlichen Haftstrafe von nur 4,5 Jahren davon und warf nach der Urteilsverkündung vor dem Augsburger Landgericht breit grinsend mit Kusshändchen um sich.

Im Fall des Angriffs auf Andreas Jurca war die politische Komponente entscheidend. Verwunderlich sind diese Taten angesichts der unablässigen Dauerhetze gegen die AfD, die tagein tagaus über alle Kanäle der etablierten Medien läuft, leider nicht. Erst zuletzt hatte ein Gewaltaufruf der Antifa Frankfurt gegen Kandidaten der hessischen AfD zur anstehenden Landtagswahl für Aufsehen gesorgt. In dem Aufruf wurde dazu aufgefordert, den geouteten AfD-Politiker „das Leben zur Hölle“ zu machen (COMPACT Online berichtete hier).

Drohungen gegen Seelower Bürgermeisterkandidat

Auch aus anderen Teilen Deutschlands kommen beunruhigende Nachrichten. So wurde dem Sender Seelow.TV ein Daten-Stick mit einer Sprachnachricht zugespielt, in dem ein tätlicher Angriff auf den AfD-Bürgermeisterkandidaten für Seelow, Falk Janke, angekündigt wird. In der Sprachnachricht äußerte eine männliche Person ihre Hoffnung, den AfD-Politiker „richtig in die Schnauze“ zu treffen.

In der Nacht zu Montag ist es im ostthüringischen Zeulenroda (Landkreis Greiz) außerdem zu einem Sprengstoffattentat auf ein patriotisches Tattoo-Studio gekommen. Die Scheiben wurden eingeworfen, ein Brandsatz, der über einen Sprengkörper zur Detonation gebracht werden sollte, zündete glücklicherweise nicht. Ansonsten wäre das Geschäft wohl ausgebrannt. Hinter der Tat steckt mit großer Wahrscheinlichkeit die Antifa-Szene, die zuvor Stimmung gegen das Geschäft, das von einem bekannten Patrioten betrieben wird, gemacht hatte.

Der Hetze-Tsunami – von der Haldenwang-Behörde bis Söder

Verwunderlich ist die derzeit zu beobachtende Eskalationsspirale sicherlich nicht. So beschäftigt sich der sogenannte Verfassungsschutz mittlerweile fast ausschließlich mit einer tendenziösen Anprangerung patriotischer Gruppen und Parteien. Die Haldenwang-Behörde drückt mittlerweile jedem Patrioten das Prädikat „gesichert rechtsextremistisch“ auf, während Gruppen wie der „Letzten Generation“, die Straftaten in Serie begehen, gleichzeitig ein Persilschein ausgestellt wird. Auch wurde noch nie in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik auch nur eine Antifa-Gruppe verboten, obwohl diese Gruppen den geistigen und organisatorischen Humus des aufflackernden Linksterrorismus bilden.

Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) oder der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) äußerten sich bislang nicht zu dem brutalen Anschlag von Augsburg. Auch in führender Unions-Politiker wie Söder fällt regelmäßig mit regelrechten Tiraden gegen die AfD, die von ihm gerne als „Höcke-Sekte“ bezeichnet wird, auf. Und wieder einmal kann man sich bloß fragen, was derzeit wohl los wäre, wenn ein Kandidat einer etablierten Partei auf den Straßen von Augsburg aus politischen Gründen derartig zugerichtet worden wäre. Wer jetzt immer noch zu der massiven und politisch motivierten Gewalt gegen patriotische Politiker in Deutschland schweigt, macht sich jedenfalls mitschuldig an der Vernichtung der letzten kleinen Reste von innerer Sicherheit, die diesem Land noch geblieben sind.

