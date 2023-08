Widerlich: Antifa eröffnet Jagd auf Hessen-AfD

Die Frankfurter Antifa hat Privatadressen der AfD-Kandidaten zur Landtagswahl in Hessen veröffentlicht und dies mit einem klaren Gewaltaufruf verbunden. Die blaue Welle rollt! Alle Infos zum AfD-Sommer und Interviews mit Höcke und Weidel in unserer aktuellen August-Ausgabe. Hier bestellen!



Was wäre wohl in Deutschland los, wenn Rechte sich derartiges erlauben würden? Mit Blick auf die im Oktober dieses Jahres anstehenden Landtagswahlen in Hessen hat die linksextremistische Antifa Frankfurt nun die Privatadressen von zahlreichen hessischen AfD-Kandidaten veröffentlicht.

Haldenwang-Behörde schweigt

Die Antifa Frankfurt hat diese Outing-Aktion mit einem klaren Gewaltaufruf gegen Menschen verbunden. In der Erklärung heißt es:

„Es gibt derzeit eine anlaufende Debatte um die Forderung eines AfD-Verbots. Lasst uns der AfD jedoch vor allem auf militanter Weise begegnen, ihnen das Leben zur Hölle machen und zeigen, was wir von ihrer menschenverachtenden Politik halten. Ob das der antifaschistische Hausbesuch, die Zerstörung von Wahlkampfständen oder die klassische Konfrontation mit PolitikerInnen der Partei bedeuten – wir freuen uns über jede sinnvolle Intervention!“

Ergänzt wird dieser Gewaltaufruf durch eine interaktive Hessen-Karte, auf der die Wohnorte der AfD-Kandidaten angeklickt werden können. Wer eine Markierung anklickt, bekommt dort Informationen zu den Wohnadressen der 40 AfD-Kandidaten inklusive eines Fotos.

Linksextremisten rufen also einmal mehr unter den Augen des Staates zur Menschenjagd auf, da die der Auffassung sind, Andersdenkende hätten keinerlei Grundrechte. Die Saat des Verfassungsschutz-Chefs Thomas Haldenwang geht somit auch in Hessen voll auf. Während Haldenwang beinahe wöchentlich Kritik an reinen Meinungsäußerungen aus AfD-Kreisen übt und in heftige Schnappatmung fällt, wenn irgendwo der Begriff „Großer Austausch“ fällt, dürfen Linsextremisten – wie im Fall der Hammerbande – schwersten gewalttätigen Terror gegen andere Menschen ausüben oder zur offenen Gewalt gegen Andersdenkende aufrufen.

„Für vogelfrei erklärt“

Ein längst überfälliges Organisationsverbot gegen auch nur eine der gewaltbereiten Antifa-Gruppen hat der deutsche Staat bislang dennoch nicht zustande gebracht. Offensichtlich erfüllen die gewaltbereiten Antifa-Terroristen also auch aus Staatssicht eine wichtige Rolle im derzeitigen System.

Der hessische Ko-AfD-Landeschef Andreas Lichert äußerte zu den AfD-Drohungen:

„Was die Antifa Frankfurt hier macht, ist nichts anderes als ein verklausulierter Aufruf zur Einschüchterung und zu Gewalt gegen AfD-Politiker. (…) Ich weiß, wovon ich spreche, denn gegen mein Haus wurde bereits ein Anschlag verübt. Wer Familie hat und in der AfD aktiv ist, macht sich große Sorgen, wenn eine solche interaktive Karte zusammen mit einem Aufruf zur Bekämpfung veröffentlicht wird.“

Der Aufruf der Antifa, so Lichert weiter, würde sich anfühlen, als würde man „für vogelfrei“ erklärt werden. Wie die AfD Hessen mittlerweile erklärte, geht der Landesverband mittlerweile juristisch gegen die Antifa Frankfurt vor und will erwirken, dass deren Seite mit dem Gewaltaufruf offline geht. Einzelne AfD-Kandidaten haben außerdem schon Strafanzeige wegen Androhung von Gewalt gestellt.

AfD in Hessen bei 20 Prozent

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums hat die Antifa-Drohung mittlerweile verurteilt. Im Hause Haldenwang herrscht hingegen bislang döhnendes Schweigen. Laut einer INSA-Umfrage aus dem Juni dieses Jahres käme die AfD bei den Landtagswahlen in Hessen auf 13 Prozent. Laut dem Institut Wahlkreisprognose liegt die AfD mit Blick auf die im Oktober anstehende Landtagswahl in Hessen allerdings gleichauf mit der SPD auf dem zweiten Platz und käme auf 20 Prozent. Den ersten Platz würde laut dieser Umfrage die CDU mit 25,5 Prozent belegen. Das Institut Wahlkreisprognose sagt der AfD auch den Gewinn mehrerer Wahlkreise (unter anderem Bad Hersfeld, Vogelsberg und Odenwald) voraus.

Das ist keine blaue Welle mehr – das ist ein Tsunami! Der Königsweg zu einer Wende in Deutschland wäre natürlich eine AfD-Alleinregierung. In Thüringen wird im Herbst kommenden Jahres gewählt. Der erste blaue Ministerpräsident ist möglich. Das wäre der halbe Weg zum Kanzleramt…