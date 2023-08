Atomsprengsatz gegen Nord Stream?

Ein Schweizer Physiker legt Messergebnisse vor, wonach die Nord-Stream-Pipelines mit Mini-Nukes gesprengt wurden. Das Interesse in oppositionellen Kreisen an den Thesen ist beträchtlich – und hat die investigative Recherche von Seymour Hersh („Nord Stream Krimi“) in den Hintergrund gedrängt. Zu Unrecht.

Ein solches Leserinteresse ist selten: Bestimmt zehn persönliche Zuschriften bekam ich seit Mai zu den Ausarbeitungen des Schweizer Physikers Hans-Georg Braun, wonach die Nord-Stream-Röhren mit Mini-Atombomben gesprengt wurden. Unter den Kommentaren unter unseren einschlägigen Videos finden sich ebenfalls Dutzende Hinweise. Obwohl Braun, wie Hersh und ich, von einer Täterschaft der USA ausgeht, war ich dem Ansatz gegenüber von Beginn an skeptisch. Der Fallout einer anderen Mini-Nukes-These kontaminierte schon vor 20 Jahren die Debatte um einen Inside-Job bei 9/11: Das Interesse an der Beteiligung US-amerikanischer Geheimdienstkreise an den Anschlägen des 11. September kollabierte, als plötzlich von verschiedener Seite die Hypothese gestreut wurde, die Twintowers seien nicht konventionell gesprengt worden (wofür es viele Anhaltspunkte gab), sondern nuklear. Was die besonders aufgedrehten Teile der Szene elektrisierte, wirkte auf den großen Rest der Aufklärungsuchenden abseitig.

Ich fürchte, beim Thema Nord Stream könnte die Entwicklung ähnlich sein – vor allem, da Brauns Ansatz wissenschaftlich löchrig ist wie der berühmte Käse aus seinem Heimatland. Über die berufliche Karriere des Mannes will ich nicht streiten, obwohl im Netz darüber gestritten wird; angeblich war er beim angesehenen Massachussetts Institut of Technology (MIT). Entscheidend ist, dass seine Ausarbeitung nicht hinhaut. Das 16-seitige Papier mit dem Titel „Nordstream – Aatomy of Dante’s Explosion“ veröffentlichte er am 31. Dezember 2022 und sandte es dann an Stellen in der Schweizer Regierung und der UNO. Anfang April minimal korrigiert, trat es dann seinen Siegeszug im Netz an. Es gibt kaum eine alternative Webseite einschließlich der bürgerlichen „Weltwoche“, das nicht positiv oder neutral-wohlwollend darauf Bezug genommen hätte.

Die Thesen

Braun geht von einer nuklearen Sprengladung im Äquivalent von 200 Tonnen TNT aus – bisher sprechen die Nord-Stream-Ermittler von 500 bis 900 Kilogramm, also konventionellen Ladungen. Den Tätern sei es nicht nur um die Zerstörung der Gasröhren gegangen, so Braun, sondern auch um die Etfesselung einer „Tsunami-artigen Welle“ zur Zersörung der russischen Exklave Kaliningrad.

Schon auf den ersten Blick mangelt es den Thesen an Plausibilität. Warum wurde in der Folge keine radioaktive Verseuchung der Ostsee festgestellt? Warum gab es kein massives Fischsterben? Und warum hat Moskau nie auf die mögliche Verwendung von Mini-Nukes reagiert? Ein schärferer Ansatz zur Delegitimation der NATO-Staaten ist kaum vorstellbar.

Die Messergebnisse

Brauns Hauptproblem: Er legt sehr viele seismische Messergebnisse vor – aber kein einziges radiologisches. Wie kann man von Einsatz einer Atombombe sprechen, wen man keine massiv erhöhte Radioaktivität festgestellt hat? Was soll das für eine Atombombe sein, bei der keine Spaltstoffe in messbarer Form freigesetzt werden und das Meer und die angrenzen Küsten verseuchen?

Zu den seismischen Messungen: Braun stellt seismische Wellen und Beben fest, die bis nach Nordskandinavien reichten. Gleiches gilt für die Verbreitung von Aerosolen. Außerdem sei die Form dieser seismischen Wellen nicht mit der von konventionellen Sprengungen vergleichbar, sondern ähnele etwa einem Atombombenversuch von Nordkorea vom 12. Februar 2013.

Was er dabei völlig übersehen hat: Wucht und Form der Detonation (und damit der seismischen Wellen) waren in diesem speziellen Fall nicht nur von der Sprengladung abhängig – zusätzlich ist ja noch das Gas in den Röhren explodiert, die voll gefüllt waren und auf 200 Meter aufgerissen wurden.

Die Ausarbeitung von Braun ist also nicht beweiskräftig. Ein Nebeneffekt seiner Darstellung: Wenn er von Mini-Nukes ausgeht, hätten natürlich nicht 500 bis 900 Kilo Sprengstoff nach Bornholm transportiert werden müssen. Bei atomaren Bomben genügt eine Ananasgröße! Solche Vorrichtungen passen auch auf die Segeljacht „Andromeda“, die amerikanische und deutsche Geheimdieste als Ablenkungsspur von den Hersh-Recherchen in Umlauf gebracht haben. Hersh selbst hat zu dieser aberwitzigen Story in „Nord Stream Krimi. Wie die US-Regierung die Pipelines sprengen ließ“ ausführlich Stellung genommen. Unfreiwillig leistet der US-Kritiker Braun den Andromeda-Komplottisten in Langley also Hilfestellung.