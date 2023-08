US-Todeslager: Erschütternde Augenzeugenberichte

Überlieferungen von Zeitzeugen vermitteln einen Eindruck von den grauenhaften Geschehnissen in den US-Todeslagern am Rhein. Aufgrund der mangelhaften Aktenlage kommt ihnen eine besondere Bedeutung zu. Die nachfolgenden und viele weitere Augenzeugenberichte finden Sie in COMPACT-Geschichte „Die Todeslager der Amerikaner – Massenmord an den Deutschen auf den Rheinwiesen“. Ab Ende August im Handel. Hier mehr erfahren.

Anfang 1945 befanden sich elf bis zwölf Millionen Deutsche in alliierter Kriegsgefangenschaft. Etwa 3,8 Millionen Soldaten, aber auch Zivilisten, Frauen und sogar Jugendliche wurden von den Amerikanern in Gewahrsam genommen, davon 1,67 Millionen in den sogenannten Rheinwiesenlagern.

In diesen von Stacheldraht umzäunten US-KZs mussten die Internierten, darunter auch Jugendliche (Flakhelfer), Alte und Gebrechliche (Volkssturm) sowie Frauen (Wehrmachtshelferinnen, Sekretärinnen) über Monate – durch einen neu geschaffenen Status (Disarmed Enemy Forces) vollkommen entrechtet – ohne Baracken oder sonstigen Schutz unter freiem Himmel und unterversorgt dahinvegetieren. Das Völkerrecht war in diesen grauenhaften Massenlagern faktisch außer Kraft gesetzt. Grundlegende Bestimmungen der auch von den USA unterzeichneten Genfer Konvention zum Umgang mit Kriegsgefangenen wurden missachtet.

Jegliche Hilfe von außen war untersagt, Organisationen wie dem Internationalen Roten Kreuz wurde der Zugang zu den Lagern verwehrt, es gab kaum Lebensmittel und Trinkwasser, Krankheiten wie Typhus breiteten sich aus, die Witterungsbedingungen – erst starker Regen, dann sengende Hitze – machten das Leben der Gefangenen zur Hölle. Es kam zu einem regelrechten Massensterben, das die US-Streitkräfte unter der verharmlosenden Bezeichnung „Other Losses“ („sonstige Verluste“) kaschierten.

In Massengräbern verscharrt

Welche mörderischen Zustände in den Rheinwiesenlagern herrschten, haben Betroffene und Augenzeugen in erschütternden Berichten geschildert. So schreibt etwa der damals Internierte Willi Griesheimer in seinem Buch „Die Hölle der amerikanischen Kriegsgefangenschaft“:

„Die Leichen der Verhungerten wurden täglich auf Karren weit außerhalb der Lager in vorbereitete lange Gruben gekippt und in fünf Lagen und langen Reihen aufgeschichtet. Nach Verfüllung mit dem zuvor ausgebaggerten Erdreich erfolgte die Planierung der Massengräber.“

Zahlreiche Gefangene verstarben infolge von Krankheiten. Im Stadtarchiv von Bad Kreuznach findet sich diese Aussage: „Ein ungarischer Arzt bemühte sich meist vergebens um die Kranken. In den frühen Morgenstunden lagen im Concentration Camp um die Latrine die Toten der Nacht, über die man steigen musste. Es waren meistens Fälle von Typhus.“

Eine Augenzeugin bestätigte diese Beobachtung: „Die Toten waren im Gesicht grau und pelzig wie ein Mausfell. Man sagte uns, dass sich der Typhus im Lager verbreitet habe. Sie wurden einfach weggeräumt. Diese Transporte des Todes werden vorwiegend im Schutze der Dunkelheit durchgeführt und können dennoch kaum verheimlicht werden.“

In der Latrine ertrunken

In seinem Buch „Tränen, Tod und tausend Qualen. Vor 40 Jahren – Kriegsgefangenenlager Bretzenheim (1985) notiert der einst dort Internierte Rolf Spenner: „Ich bin Jahrgang 1924 und als Angehöriger der 5. Fallschirmjäger-Division am 20. April 1945, knapp drei Wochen vor der deutschen Kapitulation, nach fluchtartigem Rückzug aus Frankreich im Harz bei Quedlinburg von Amerikanern gefangen genommen worden. Ein paar Tage später wurden wir Gefangenen in offenen belgischen Kohlenwaggons mit je etwa 60 Mann, Schulter an Schulter stehend, ohne Verpflegung, ohne Wasser und natürlich ohne Toiletten in rund 24 Stunden nach Bretzenheim bei Bad Kreuznach gekarrt und auf offener Strecke ausgeladen.“

Und weiter:

„Fast alle Männer hatten vom Stehen Wasser in den Beinen und konnten kaum noch gehen. Das Gefangenenlager war ein vom Regen durchweichter nackter Acker, mit Stacheldraht umzäunt, ohne ein einziges Zelt oder gar Gebäude. Wir lagen auf dem schlammigen Ackerboden, Körper an Körper, weil nur je drei Mann eine Wolldecke hatten. Es gab ansonsten kein Trinkwasser und keine Verpflegung. Die Latrine war eine mit einem Bulldozer ausgehobene, etwa von der Größe wie zwei Zimmer, große Grube, ohne Randbefestigung und ohne Sitzgelegenheiten. Wer in diese Grube fiel, ertrank in den Fäkalien.“

Gefoltert und vergewaltigt

Nicht selten wurden die geschwächten und oftmals bis fast aufs Skelett abgemagerten Gefangenen von ihren Bewachern auch noch misshandelt und gefoltert, wie Zeitzeugen aus dem Lager Andernach berichteten:

◾️ „Im Lager stand beim Verpflegungs- und Wasserempfang ein Spalier von amerikanischen Soldaten, von denen jeder einen Knüppel in der Hand hatte. Die Gefangenen mussten im Laufschritt vorbei. Wer im Schritt ging, bekam Schläge mit dem Knüppel, auch Versehrte.“

◾️ „Weibliche Wehrmachtsangehörige wurden von weißen und farbigen Amerikanern im Lager vergewaltigt.“

◾️ „Häufig kamen Trupps von drei bis zehn Mann des Bewachungspersonals ins Lager, oft angetrunken, und schlugen mit Gewehrkolben, Hundepeitschen und Schlagringen auf die zusammengedrängten Kriegsgefangenen ein.“

◾️ „Einzelnen Gefangenen wurden mit Messern Goldzähne und -plomben herausgestochen.“

◾️ Ein gefangener Polizei-Hauptwachtmeister wurde mit Fäusten und einem Brett geschlagen, erhielt fünfzig Hiebe mit einem Tau auf das blanke Gesäß. Er musste mit voller Kleidung in einem etwa einen Meter tiefen Bach bis zur völligen Erschöpfung hin- und herschwimmen, wobei er ständig mit einem Prügel geschlagen wurde.“

