Reichsbürger, V-Leute, Reichstagsstürmchen

Wer könnte es in diesen Reichsrazziatagen vergessen? Die symbolische Besetzung der Reichstagstreppe am 29. August 2020. Die vermeintliche Rädelsführerin Tamara K. berichtet bei COMPACT-TV über die Rolle möglicher V-Leute. Erstausstrahlung am 17.09.2020, jetzt neu auf dem Kanal von Jürgen Elsässer bei YouTube. Bitte abonniert den Kanal – kostenlos!

