Vorabdruck von Jürgen Elsässers Editorial aus der Januarausgabe von COMPACT-Magazin. Inflation ist Enteignung, aber darum soll es in diesem Editorial nur am Rande gehen. Jedenfalls: Wenn die Geldentwertung, wie zum Jahresende 2022, bei zehn Prozent liegt, ist von Ihrem Sparguthaben in zehn Jahren nur noch ein Häufchen Elend übrig. Schlimmer jedoch ist das Raubdekret, das mit Stichtag 1. Januar 2024 in Kraft tritt. Es trägt, wie sein Vorgänger aus dem Jahr 1952, den harmlosen Namen