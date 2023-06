Rammstein: So zerstören sie die Kult-Band

Die Rockband Rammstein versinkt derzeit unter einer Flut ungeprüfter Vorwürfe. Es ist davon auszugehen, dass es sich um eine Kampagne handelt. Wer die wirklichen Bösewichte im Rock- und Pop-Business sind, lesen Sie in dem Buch „Der Musik-Code“ des Enthüllungsjournalisten Nikolas Pravda. Hier mehr erfahren.

Heute Abend wird in München mit einer Serie von vier Konzerten die Europa-Tournee von Rammstein fortgesetzt. Doch unter noch schlechteren Vorzeichen hat wohl noch nie ein Konzert der Rockband stattgefunden. Laut Medienberichten versuchen schon jetzt viele Fans die Karten abzustoßen, die sie eigentlich für das Konzert erworben hatten. Grund sind Berichte über angebliche körperliche Übergriffe von Rammstein-Frontmann Till Lindemann auf weibliche Konzertbesucher.

„Anständiger Gastgeber“

In einer Mitteilung hatte die Band die Öffentlichkeit gebeten, keine Vorverurteilungen vorzunehmen, doch davon kann mittlerweile keine Rede mehr sein. Eine Welle an Anschuldigungen rollt derzeit über die Band hinweg. Laut Informationen der Bild „ist die Band von den immer weiter auftauchenden Anschuldigungen gegen den Frontmann geschockt, würde der Situation nahezu ohnmächtig gegenüberstehen.“

Eine Unschuldsvermutung scheint für Rammstein nicht mehr zu gelten. Ausgerechnet in der Zeit, die nun ganz sicher nicht im Verdacht steht, ein Thema wie sexualisierte Gewalt auf die leichte Schulter zu nehmen, wird nun ein völlig anderes Bild von Rammstein-Konzerten gezeichnet als in anderen Medien. In dem Artikel von Julia Lorenz und Dirk Peitz heißt es zum Verhalten Till Lindemanns gegenüber weiblichen Besuchern seiner Konzerte:

„Die Frau, mit der ZEIT ONLINE gesprochen hat, erinnert sich an den Sänger als jemanden, der zwischen seiner Rockstar-Rolle und der des anständigen Gastgebers changiert habe: Als Rockstar habe er Spiegel und Gläser zertrümmert, als Gentleman sei er sehr um das Wohl seiner Gäste besorgt gewesen. Er habe mit vielen Frauen geflirtet, habe irgendwann auch gefragt, ob sie an Sex interessiert seien, doch wenn diese Desinteresse signalisiert hätten, habe er aufgehört.“

„Ein Mann, der Frauen beschützt“

Eine überaus wichtige Aussage, die man in der derzeitigen Debatte aber völlig unter den Tisch fallen lässt. Auch Till Lindemanns Ex-Freundin Sophia Thomalla, die es ja nun wissen muss, äußerte gegenüber der Bild-Zeitung:

„Till ist ein Mann, der Frauen beschützt. Und generell unterstelle ich Menschen, die von einem künstlerischen, provozierenden Rammstein-Video auf den Charakter eines Menschen schließen schlichtweg Dummheit und Unkenntnis. Sollte es Menschen in meinem Umfeld geben, die das anders sehen, so bestrafe ICH diese mit lebenslanger Nichtachtung.“

Außerdem hatte COMPACT die Möglichkeit, mit einem früheren Mitarbeiter eines großen Platten-Labels zu sprechen. Er äußerte:

„Ich halte das für eine Kampagne. Ich bin beruflich auf unzähligen Aftershowpartys gewesen, derartiges ist mir nie untergekommen. Normalerweise chillt die Band nach dem Konzert ein wenig, trinkt ein oder zwei Bier, futtert vom bereitgestellten Catering und geht in die Heia. Je nach Bekanntheitsgrad entweder im Nightliner oder im Hotel. Bei jungen Bands ist nach einem Konzert natürlich eher Halligalli angesagt als bei Bands in der Ü-50-Liga wie etwa bei Rammstein. Da ist das Sauerstoffzelt oder die Eistonne Priorität Nummer 1.“

Shelby Lynn schweigt

Differenzierende Stimmen werden in der von den Medien permanent weiter gegen die Band aufgeheizten Atmosphäre allerdings schon gar nicht mehr wahrgenommen. Obwohl es noch keine einzige objektive Untersuchung der angeblichen Vorfälle gegeben hat, versinken Rammstein unter einer Flut von Anschuldigungen. Falls es Lindemann und der Band später noch gelingen sollte, die Vorwürfe zu entkräften, bleibt am Ende dennoch etwas hängen.

So wird eine der erfolgreichsten deutschen Rockbands aller Zeiten, die sich mit ihren deutungsoffenen und verrätselten Texten nie der Diktatur der Political Correctness unterworfen hat, innerhalb weniger Tage zerstört. Viel undurchsichtiger Dampf und nur wenig Konkretes, gegen das die Band wirklich vorgehen könnte – das ist das beste Rezept, um ein Erfolgsprojekt zu zerstören.

Die Nordirin Shelby Lynn, die mit ihren Anschuldigungen gegenüber Lindemann nach dem Konzert im litauischen Wilna in der vergangenen Woche den Startschuss für die Kampagne gab, wollte sich zuletzt gegenüber der Zeit nicht mehr äußern. Auch hier ist fraglich, was nach einer eingehenden Untersuchung der Vorwürfe von diesem überhaupt noch übrig bleiben wird.

Wie glaubwürdig ist Kayla Shyx?

Ein Fragezeichen muss man wohl auch hinter die Aussagen der Influencerin Kayla Shyx machen, die in einem Youtube-Video ebenfalls Vorwürfe gegen Rammstein erhoben hatte. Ihre Erlebnisse auf einer Aftershow-Party nach einem Rammstein-Konzert am 4. Juni 2022 seien „sehr beängstigend“ gewesen, sie sei dort als „Sexobjekt“ behandelt worden. Allerdings räumt Shyx ja selbst ein, dass sie die Backstage-Party nach relativ kurzer Zeit selbstständig wieder verlassen hat, ohne von Till Lindemann auch nur berührt worden zu sein.

Dennoch spricht sie von „Panik“, die sie durchlebt haben will. Ein Bericht über die Zustände bei der Backstage-Party von Rammstein sei ihr dann durch ihr eigenes Management untersagt worden. Die angeblich traumatisierte Shyx präsentierte sich aber nur eine Woche nach dem Rammstein-Konzert, auf der sie angeblich so verstörende Erfahrungen machen musste, auf ihrem Instagram-Kanal in lasziver Pose (siehe Screenshot oben). Auch hier stellt sich die Frage nach der Glaubwürdigkeit von Shyx.

Auch der bekannte Anwalt Professor Ralf Höcker äußerte sich gegenüber dem Fernsehsender Welt zu dem Fall. Dieser sei ein „gefundenes Fressen für jeden Strafverteidiger“, da es keinerlei Beweismittel gegen Lindemann gebe. Höcker verwies darauf, dass die Unschuldsvermutung auch für Lindemann zu gelten habe und kritisierte das Verhalten der Medien in diesem Fall.

