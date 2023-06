AfD-Hoch: Mainstream in Panik

Die Umfragewerte der AfD übertreffen die der Ampel. Wie reagiert der Mainstream darauf? Mit Drohungen und Gegen-Umfragen. Aus Liebe zur Heimat: Wir geben nun drei besonders patriotische COMPACT-Kulthefte zum Sonderpreis ab. Hier mehr erfahren.

Angenommen, Sie sind Händler und ein Konkurrent bootet Sie aus. Welche der folgenden zwei reaktion halten Sie für geeignet, dem Problem zu begegnen:

1) Sie analysieren ihre Schwächen und versuchen sich entsprechend zu bessern.

2) Sie denunzieren Ihren Konkurrenten, und drohen Ihren Kunden.

Jeder halbwegs rationale Mensch würde die erste Option vorziehen. Nicht so die deutschen Mainstream-Politiker und deren Propagandisten. Sie wählen Option zwei. Anders würde es – nach deren Arroganz-Logik – nicht funktionieren. Denn: Das doofe Wahlvolk kann niemals so woke, so progressiv und so innovativ sein wie Ampel-Vertreter Robert Habeck, Annalena Baerbock, Claudia Roth und Olaf Scholz. Wenn die Massen jetzt abwandern, können sie nur falsch liegen.

Konkret: Laut Umfragen hat die AfD sämtliche Ampel-Parteien hinter sich gelassen. Okay, es gab ein paar vorsichtige Mainstream-Analysen. Daraus lernen tun die Machthaber freilich nicht. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stöhnt gegenüber dem Sender RTL lediglich:

„Das macht mir Sorgen.“

Und:

„Ich bin eigentlich überzeugt, dass wir eine sehr stabile Demokratie haben, aber es kommt eben gerade ganz viel zusammen.“

Weder Grüne noch SPD noch FDP sehen sich zur Kurskorrektur genötigt. Stattdessen lautet die Devise: Macht den Konkurrenten nieder. Wie üblich sind die Gegenstrategien leicht durchschaubar. Da wird das Meinungsumfrage-Institut Insa in die Arena geschickt, und liefert als Ergebnis, mit dem die Berliner Zeitung gestern schlagzeilen konnte:

„AfD-Umfragehoch: Mehrheit der Deutschen hat Angst vor Rechtsruck“

In Zahlen: 62 Prozent der Bürger fürchteten sich vor einem Rechtstruck durch eine gestärkte AfD. Nur 33 Prozent teilten diese Sorge nicht. – Subtext für die Machthaber: Beruhigt euch, eigentlich will die Bevölkerung gar keine AfD. Die haben nur ein wenig Frust.

Nächstes Beispiel: Das „Deutsche Institut für Menschenrechte“, ein Verein, der sich während der Lockdown-Diktatur seltsam still verhalten hat, erklärt plötzlich: Sämtliche Voraussetzungen für ein Verbot der AfD seien erfüllt. Sie stünde nicht „auf dem Boden des Grundgesetzes“, verstoße insbesondere gegen Artikel 1 („Die Würde des Menschen ist unantastbar“). Klar, Lockdown-Politik, Kriegs-Befeuerung Zerstörung der Wirtschaft, Verarmung durch Inflation oder Zerknüppelung der Meinungsfreiheit sind freilich mit Art. 1 kompatibel.

Das allerbeste Argument stammt freilich vom Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Dessen Guru Marcel Fratzscher ließ wissen:

„Ein Rechtsruck verursacht auch wirtschaftlichen Schaden und kostet Wohlstand.“

Eine Stärkung der AfD impliziere nämlich, dass Deutschland noch weniger attraktiv für Zuwanderung werde. Der Vorstandsvorsitzende des Essener Chemiekonzerns Evonik, Christian Kullmann, warnt laut Handelsblatt ebenfalls vor einer „sehr konkreten Bedrohung unserer liberalen, unserer toleranten Demokratie“. Ludwig Veltmann, Hauptgeschäftsführer des Mittelstandsverbunds ZGV, findet dagegen, dass auch Fehler des Establishments nicht die Wahl einer oppositionellen Partei rechtfertigen:

„Natürlich macht sich bisweilen auch im Mittelstand Unmut über die Bundesregierung breit – dies darf uns aber niemals dazu verleiten, uns mit Populisten gemein zu machen, die sich von diesem Unmut nähren.“

Die Botschaft dieser Beispiele: Unsere Regierung liegt voll richtig. Weiter so. Und wenn Bürger unzufrieden sind? – Egal. Hauptsache, sie wählen keine Opposition.

