Querfront-Frühling beim Ostermarsch

Teile der Wagenknecht-Unterstützer scheinen bereit, ihre Friedensbündnisse gegenüber Gruppen zu öffnen, die bisher als rechts verschrien waren. Die Antifanten-Linke zetert. Hier mehr erfahren.

Die diesjährigen Ostermärsche waren von der Teilnehmerzahl her wenig berauschend – die Zahlen von 2022 wurden nicht übertroffen, obwohl die BRD seither immer mehr zur Kriegspartei geworden ist. Aber die Mobilisierung wurde durch einen Umstand erschwert, der am Ende des Tages sehr erfreulich ist: Die faule linke Einheit ist zerbrochen. Die NATO-Kräfte innerhalb der Linkspartei sorgten vielerorts für einen Boykott, weil sie die Demonstrationen für zu russlandfreundlich und für „rechtsoffen“ hielten. Auf der anderen Seite gab es bei den standhaften Genossen endlich Ansätze, vor diesen Antifa-Denunziationen nicht einzuknicken, sondern sich tatsächlich um Bündnispartner zu bemühen, die im bisherigen Linkssprech als rechts galten. Mit anderen Worten: Das Eis ist gebrochen. Die Querfront-Option ist wieder im Spiel.

Wagenknechts starre Linie

Wagenknecht selbst hatte auf der Großdemo von ihr und Alice Schwarzer am 25. Februar noch für eine starre Abgrenzung gesorgt (entgegen freundlicher Signale ihres Mannes im Vorfeld). AfDler konnten auf der Kundgebung nur inkognito erscheinen, die COMPACT-Delegation mit „Ami go home“ wurde bepöbelt (hielt aber stand). Die April-Ausgabe von COMPACT widmet sich schwerpunktmäßig der Querfront-Diskussion, im Aufmacherarrtikel resümierte ich Wagenknechts Fehler.

Auszug aus COMPACT 4/2022: Den von den Medien vorgebrachten Querfront-Verdacht wies Wagenknecht empört von sich und verstieg sich sogar zu Angriffen auf COMPACT. Wer, wie ihr treuer Weggefährte Diether Dehm, in unserem Magazin ein Interview erscheinen lasse, habe „nicht mehr alle Tassen im Schrank“; meine Unterstützung für sie nannte sie „Stalking“ und „widerwärtig“. In ihrer Rede sagte sie: „Selbstverständlich haben Neonazis und Reichsbürger, die in der Tradition von Regimen stehen, die für die schlimmsten Weltkriege in der Geschichte Verantwortung tragen, auf dieser Kundgebung keinen Platz, “ Aber wen meinte sie damit? Weiß sie nicht, dass Neonazis, die sich in die Tradition von Hitler stellen, aktuell an der Seite der Bandera-Erben für den Krieg gegen Russland trommeln, also keinesfalls ihre Kundgebungen besuchen würden? Weiß sie nicht, dass die Friedensfreunde bei AfD und COMPACT mit diesem Nazi-NATO-Gesindel nichts zu tun haben? Hat sie verdrängt, dass der von ihr geschmähte Chrupalla Anfang Februar an der Seite des russischen Botschafters die sowjetischen Kriegsgräber auf den Seelower Höhen besuchte? Sie selbst hatte nicht den Mut zu dieser Geste – aber nun tunkte sie auch ihn und alle Nationalpazifisten in die braune Soße. Hinter ihrer schroffen Ablehnung einer Querfront steht eine Strategie, die zum Scheitern verurteilt ist: Sie will eine Wiederauferstehung der linksbürgerlichen Friedensbewegung aus den 1980er Jahren. Nur: Deren Hauptträger waren damals SPD und Grüne – Parteien, die mittlerweile vollständig auf die Seite der NATO übergewechselt sind. Ersetzt werden könnten sie nur durch die Kräfte, die seit einem Jahr die Hauptmasse der Anti-Kriegs-Demonstranten ausmachen, nämlich Patrioten und Querdenker. Indem sie diese brüskiert, verengt sie ihre Initiative, macht sie ebenso schwindsüchtig wie ihre kurzlebige Aufstehen-Bewegung 2018. (Auszug COMPACT 4/2022 Ende)

Schwarzers Lockerungen

Doch viele von Wagenknechts linken Unterstützern sehen das nicht so starr. Es beginnt bei Alice Schwarzer, über die ich in COMPACT 4/2022 schrieb: „Ohnedies scheint die Grande Dame des Feminismus wesentlich weniger von der Rechts-Paranoia beeinflusst zu sein als Wagenknecht, vermutlich, weil ihr Umfeld nicht Antifa-verschwurbelt ist und deswegen keinen Druck auf sie ausübt. Schwarzer sagte auf der Kundgebung sogar: ‚Nicht das Volk ist falsch, sondern seine Vertreter.‘ Das böse V-Wort wäre ihrer roten Partnerin nicht über die Lippen gekommen.“ Jetzt erwies sich, dass ich mit dieser Einschätzung richtig lag. In der „Welt am Sonntag“ wurde sie inquisitorisch gefragt: „Stört Sie der politische Hintergrund des einen oder anderen Unterstützers ?“Schwarzer antwortete: „Nein. Ich finde Unterschiedlichkeit sogar gut. Die Kritik am Krieg kann gar nicht breit genug sein. Dass wir darüber hinaus unterschiedlicher Auffassungen sind, ist in einer pluralistischen Demokratie doch selbstverständlich. ‚Da kommen auch Rechte‘, wurde geraunt, als Sahra und ich zur Kundgebung aufriefen. Doch wo fängt ‚rechts‘ an? Und was bedeutet heute noch ‚links'“ Nur eine Vereinnahmung verbietet sie sich, und zwar – auch diese Gleichsetzung lässt aufhorchen – durch „irgendwelchen rechtsradikalen – oder auch linksradikalen – Gruppe“.

Diese offene Linie setzte sich vor allem beim Ostermarsch der Berliner Friedenskoordination (Frieko) fort. Die langjährige Frontfrau der Frieko, die hochbetagte und immer noch vitale Laura von Wimmersberg, verteidigte gegen die Kritik der Antifa nicht nur den Auftritt der Wagenknecht-Followerin Zaklin Nastic (MdB), sondern auch explizit die Teilnahme der Partei dieBasis und der sogenannten Freien Linken. Beide galten bisher wegen ihrer Kritik an den Corona-Maßnahmen und der Rechtsoffenheit ihrer Corona-Demos innerhalb der Linken als Schwurbler, Verschwörungstheoretiker und Antisemiten. Von Wimmersberg antwortete auf die Antifa-Attacken mit dem Hinweis, sie habe die beiden Gruppen untersucht und nichts feststellen können, was die Vorwürfe stütze. Damit ist eine Bresche in die unselien Pauschal-Denunziation der Antifa geschlagen – eine konkrete Untersuchung von konkreten Vorwürfen lässt die Pauschal-Abgrenzung schnell zusammenfallen.

Gegen Distanzeritis

Noch weiter gehen prominente Linke in einer Erklärung „Warum die Friedensbewegung nicht ‚rechtsoffen‘ ist. Zu den Unterstützern gehören frühere Bundestagsabgeordnete wie Norman Paech, Winfried Wolf und Alexander Neu, selbst das Antifa-Urgestein Ulla Jelpke hat unterzeichnet. Darin stehen Sätze wie: „Wir wenden uns entschieden gegen eine ‚Abgrenzeritis‘, die ohne Bezug auf eigene friedenspolitische Grundsätze erfolgt. Begriffe wie ‚rechtsoffen‘ (auch ‚Querdenker‘ als Schimpfwort oder der leichtfertige politische Todesstoß „Antisemitismus“) spiegeln nicht linke Denkungsart.“ Und weiter: „Wir wollen Organisationen und Parteien nach ihrer Programmatik und nicht nach kritikwürdigen Auftritten einzelner Protagonisten beurteilen. Willkommen sind alle, die ehrlichen Herzens für Frieden eintreten. Wer aber meint, Friedenskundgebungen in rechte Versammlungen ummünzen zu müssen, soll zu Hause bleiben.“ (Der letzte Satz geht ins Leere, denn das will ja keiner) Noch weietergehend steht geschrieben: „Wir wollen Einzelpersonen, die als ‚umstritten‘ oder ‚rechtsoffen‘ dargestellt werden, nach der Gesamtheit ihrer inhaltlichen Aussagen beurteilen und kämpfen hierbei für wahrheitsgemäße Darstellungen. Wir suchen bewusst die Zusammenarbeit mit Kräften, die sich der Friedensfrage ’neu‘ annähern. Wir wollen deren politische Sozialisierung verstehen und mit ihnen argumentative Ansätze für eine offene und ehrliche Diskussion finden.“

Das sind allesamt Schritte in die richtige Richtung. Kein Wunder, dass die Antifanten ihre Felle davonschwimmen sehen. Die einschlägig bekannte Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz schreibt im „Neuen Deutschland“: „Für einen Teil der Friedensbewegung war Frieden immer wichtiger als Antifaschismus. Er droht mehrheitsfähig zu werden.“ Frau Köditz hat noch nicht verstanden, dass, wenn die Bomben fallen, selbsternannte Antifaschisten und vermeintliche Faschisten gemeinsam sterben werden. Was spricht dagegen, dass man das verhindern will, auch wenn man sich ansonsten spinnefeind ist? Nennen wir es kleinster gemeinsamer Nenner, nennen wir es Notbündnis – nennen wir es Querfront!

