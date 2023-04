China: Macron will nicht länger den US-Dackel machen

Welch ein Sakrileg! Der französische Präsident Emmanuel Macron besucht die Volksrepublik China und will Europa nicht in Krisen verwickeln, „die nicht unsere sind“. Das Polit-Establishment kocht. Mehr über das Reich der Mitte lesen Sie in COMPACT-Spezial USA gegen China: Endkampf um die Neue Weltordnung. Hier mehr erfahren.



Ja, darf der denn das überhaupt? So oder so ähnlich fallen viele westliche Reaktionen auf den China-Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron aus. Auf dem Rückflug von einem dreitägigen China-Staatsbesuch mit der Präsidentenmaschine „Cotam Unité“, der französischen Variante der „Air Force One“, hatte Macron drei Journalisten ein Interview gegeben, das hohe Wellen schlug.

„Eigene Interessen wahren“

In diesem hatte Macron postuliert, dass sich Europa wegen des Taiwan-Konflikts auf keinen Fall in eine Auseinandersetzung zwischen China und den USA verwickeln lassen solle. Anzustreben sei eine „strategische Autonomie“ für Europa, das so zu einer „dritten Supermacht“ werden solle. Das eigentliche „große Risiko“ für Europa bestehe darin, „in Krisen verwickelt zu werden, die nicht unsere sind, was es daran hindert, seine strategische Autonomie aufzubauen“.

Wortwörtlich sagte Macron:

„Das Paradoxe wäre, dass wir vor lauter Panik glauben, wir seien nur die Gefolgsleute Amerikas. Die Frage, die

sich die Europäer stellen müssen, lautet: Ist es in unserem Interesse, (eine Krise) auf Taiwan zu beschleunigen? Nein. Das Schlimmste wäre, zu denken, dass wir Europäer bei diesem Thema zu Mitläufern werden und uns von der amerikanischen Agenda und einer chinesischen Überreaktion leiten lassen müssen.“

Wie Reiseteilnehmer berichteten, habe Macron die Taiwan-Frage „intensiv“ mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping diskutiert und dabei eine deutlich verständnisvollere Haltung gegen China anklingen lassen als die deutsche EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die ebenfalls an Macrons Reise teilgenommen hatte.

Von der Leyen auf US-Kurs

Von der Leyen hatte gegenüber Xi betont:

„Die Stabilität in der Straße von Taiwan ist von größter Bedeutung. Die Androhung von Gewaltanwendung zur Änderung des Status quo ist inakzeptabel.“

Xi hatte darauf nur ruhig geantwortet, dass jeder, der glaube, er könne Chinas Haltung zur Taiwan-Frage beeinflussen, sich täusche. Emmanuel Macron scheint diese Auffassung des chinesischen Staatschefs zumindest zu akzeptieren. Ihm scheint vor allem auch klar zu sein, dass Europa endgültig zu einem Armenhaus verkommt, wenn Washington nun auch noch die Beteiligung an weitreichenden China-Sanktionen verlangen sollte.

In dem Interview hatte Macron auch geäußert, Europa solle seine Abhängigkeit von der „Extraterritorialität des US-Dollars“ verringern und damit ein Ziel definiert, das auch von der russischen und der chinesischen Regierung verfolgt wird. Mit Blick auf dieses Thema äußerte Macron weiter:

„Wenn die Spannungen zwischen den beiden Supermächten zunehmen, werden wir weder die Zeit noch die Mittel haben, unsere strategische Autonomie zu finanzieren, und wir werden zu Vasallen.“

„Von allen guten Geistern verlassen“

Wie zu erwarten war, löste das Macron-Interview einen Empörungssturm im Lager der Transatlantiker aus. Wenig überraschend ist, dass solche Stimmen vor allem aus den USA selbst kamen. Der republikanische US-Senator Marco Rubio sagte am Ostermontag in einem Video auf Twitter, wenn Europa sich in der Taiwan-Frage nicht auf die Seite Chinas oder der USA stelle, dann sollten sich die USA im Ukraine-Konflikt vielleicht auch nicht eindeutig positionieren. Eine wenig glaubwürdige Drohung, denn am Ende sind die USA – und natürlich gerade nicht die Europäer – der Hauptprofiteur des Ukraine-Krieges und werden gerade deshalb auch weiter versuchen, eine Beendigung des Krieges zu vermeiden.

„Macron scheint von allen guten Geistern verlassen“, schnappatmete erwartbarerweise der CDU-Transatlantiker Norbert Röttgen. Macron verfolge eine „naive und gefährliche Rhetorik“. Alles leider erwartbare Reaktionen auf endlich einmal vernünftige und an den Interessen des eigenen Kontinents orientierten Aussagen. Der französische Präsident mag im eigenen Land mit seiner missglückten Rentenreform kein glückliches Händchen haben, außenpolitisch scheint er zumindest mit Blick auf China den Durchblick zu behalten.



