Faeser: Volle Härte gegen russische Sportler

Allein die Empfehlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), russische Sportler nicht länger auszugrenzen, sondern unter bestimmten Bedingungen die Teilnahme an internationalen Wettbewerben zu ermöglichen, treibt Bundesinnenministerin Nancy Faeser um.

Erschreckende Töne

Sie, die sonst für offene Grenzen und unkontrollierte Zuwanderung eintritt, kündigt Gegenwehr an und legt dabei einen abschreckend scharfen Ton an den Tag. Es sei für „ukrainische Sportler unzumutbar“, gegen Russen anzutreten, übt sie sich als Kalte Kriegerin. Wie von Sinnen pöbelt sie weiter:

„Dem Kriegstreiber Putin eine Propagandabühne zu bieten, würde alle Werte des Sports verraten. Dieses katastrophale Signal muss das IOC verhindern.“

In einem Zeitungsinterview verriet sie, wie sie jede Versöhnung aushebeln will: „Länder, in denen sportliche Großveranstaltungen stattfinden, sind nicht machtlos. Sie können über die Visaerteilung steuern, ob Russen tatsächlich teilnehmen können.“ Sie will offenbar Vorreiter von Ausgrenzung und Unvernunft sein, wenn es um Sportler geht:

„Wenn wir in Deutschland internationale Wettbewerbe ausrichten, dann können wir entsprechend handeln. Wir werden hier immer mit klarer Haltung agieren.“

Das IOC hatte unlängst empfohlen, Sportler aus Russland und Weißrussland in internationale Wettkampfabläufe zu integrieren. Zunächst unter neutraler Flagge, ohne Hymne und unter Auflagen, um sich politisch nicht zu positionieren. Internationale Sportverbände wie der Ringer-Weltverband oder der Welt-Turnverband hatten die Entscheidung begrüßt, Reiter und Leichtathleten gaben sich eher skeptisch.

Was der DOSB akzeptiert

Der Deutsche Olympische Sportbund hatte sich in einer ersten Stellungnahme zwar kritisch, aber letztlich nicht widerspenstig gegeben: „Der DOSB war und ist weiterhin gegen die Wiederzulassung. Aber wir akzeptieren, dass wir mit dieser Haltung einer Minderheit im internationalen Spot angehören.“

IOC-Präsident Thomas Bach hat Kritik an der Entscheidung, russische Sportler nicht kollektiv abzustrafen, als „bedauerlich“ bezeichnet, gleichzeitig aber die Autonomie des Sports betont und politische Einflussnahme zurückgewiesen:

„Wenn die Politik entscheidet, wer an den Olympischen Spielen teilnehmen darf oder nicht, wäre das das Ende des Sports auf der Welt.“

Ob die Sportler auch zu den Olympischen Spielen in Paris (Sommer 2024) und Mailand (Winter 2026) reisen dürfen, werde erst zu späterer Zeit entschieden, so das IOC. Statt nun den Sport als verbindendes Element der Völkerverständigung zu schützen und zu stützen, giftet Faeser: „Es gibt keinerlei Grund für eine Rückkehr Russlands in den Weltsport.“ Das IOC stelle sich auf „die völlig falsche Seite“.

Doppelmoral pur

Faesers offene Drohung, russischen Sportlern die Einreise nach Deutschland zu verweigern, ist ein Lehrbeispiel für Doppelmoral. Hatte sie nicht gestern noch jede Zuwanderungsbegrenzung schroff zurückgewiesen?

Klar, dass auch FDP-Kriegspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann keine russischen Sportler bei sportlichen Wettkämpfen sehen will und die IOC-Empfehlung als „schändliche Verhöhnung“ zurückgewiesen hat. Der polnische Staatssekretär Wawrzyk redete gar von einer „Schande“. Die Ukraine hat ihre Sportler bereits angewiesen, alle Wettbewerbe zu boykottieren, an denen Athleten aus Russland teilnehmen.

Das IOC argumentierte unterdessen, dass es weltweit 70 bewaffnete Konflikte, Kriege oder Krisen gebe, die zu keinen Boykott-Aufrufen von Sportveranstaltungen führen würden.

