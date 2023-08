Punk’s not red: „Wiederholungstäter“ Johnny Rotten

John Lydon mag keine Woken: Seine jüngsten Äußerungen schließen sich dabei nahtlos an frühere Aussagen an. Wie Linksextreme, Geheimdienste, okkulte Logen, Pädophile und andere Verbrecher die Musikindustrie unterwandern und steuern, zeichnet Nikolas Pravda in seinem Enthüllungskracher „Der Musik-Code“ nach. Hier mehr erfahren.

Mit seinen jüngsten Äußerungen im Welt-Interview (siehe Bild unten) hat Sex-Pistols-Legende John Lydon alias Johnny Rotten für Aufregung in der linkswoke gleichgeschalteten Musikpresse gesorgt. Der Urvater des britischen Punk gilt nun vielen Angepasst-Rockern und ihren medialen Steigbügelhaltern als Persona non grata. Dabei ist Lydon quasi ein Wiederholungstäter, teilt er doch schon seit Jahren gegen den Mainstream aus.

Der Musiker, der mit seiner Band P.I.L. („This is not a Love Song“) gerade das neue Album „End of World“ veröffentlicht hat, ist das beste Beispiel für den alten Slogan „Punk’s not dead“ – oder sollte man nicht vielleicht besser sagen: „Punk’s not red“?

Für Trump, gegen Black Lives Matter

Der gebürtige Engländer, der seit 1984 in Kalifornien lebt und seit 2013 US-Staatsbürger ist, sagte dem britischen Observer vor drei Jahren, er wäre „dumm“, wenn er nicht Trump wählen würde. Lydon weiter:

„Er ist die einzig vernünftige Wahl, jetzt, da Biden im Rennen ist – er kann das einfach nicht, das Ruder übernehmen.“

Angesprochen auf den Tod von George Floyd und die Demonstrationen von Black Lives Matter sagte der damals 64-Jährige dem Observer: „Jeder, den ich kenne, würde sagen, dass das grässlich war. Auf jeden Fall! Das bedeutet aber nicht, dass alle Polizisten schrecklich oder alle Weißen rassistisch sind. Denn alle Leben zählen.“ Die Rassismusvorwürfe gegen Trump halte er für falsch. „Ich wurde der gleichen Sache bezichtigt“, so Lydon. „Darum empfinde ich es als Beleidigung für jeden, der so genannt wird.“

Hintergrund: Im Jahr 2008 hatte der schwarze Frontmann der Rockband Bloc Party, Kele Okereke, Lydon vorgeworfen, ihn am Rande eines Festivals in Barcelona wegen seiner Hautfarbe beleidigt und sogar physisch attackiert zu haben. Lydon bestritt zwar nicht die Auseinandersetzung, jedoch die rassistische Motivation. In einem BBC-Interview erklärte er: „Es ist eine absolute Beleidigung, wenn ich solche Geschichten lese, die völlig unbegründet abgedruckt werden, und man sich herausnimmt, mich einen Rassisten zu nennen, obwohl mein ganzes Leben das genaue Gegenteil beweist.“

Für den Brexit, gegen Bob Geldof

Sein Outing als Nicht-Linker feierte Lydon schon 2018 im im britischen Frühstücksfernsehen. Als die Moderatoren Susanna Reid und Piers Morgan ihm in der BBC-Sendung Good Morning Britain ein politisch korrektes Statement gegen Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage entlocken wollten, mussten die beiden Fernsehleute mit Erstaunen feststellen, dass der Punk-Urvater den vormaligen UKIP-Chef richtig dufte findet und hinter dem EU-Austrittsvotum steht.

In dem Gespräch ging es um eine Aktion des irischen Musikers Bob Geldof, der nicht nur keine „Mondays“ mag, sondern auch keine britischen Unabhängigkeitspolitiker. Der Ober-Woke der internationalen Popszene hatte im Juni 2016 mit Pro-EU-Aktivisten eine Brexit-Kampagnenflotte der UKIP auf der Themse behindert und sich dafür von den Mainstream-Medien feiern lassen.

Lydon, stolzer Spross einer Londoner Arbeiterfamilie, erzählte den verdutzen Moderatoren, dass er die Geldof-Aktion reichlich „dumm“ fand und Farage damals gerne die Hände geschüttelt hätte (was er später nachgeholt habe). Der Punk-Veteran wörtlich:

„Wie ich zum Brexit stehe? Nun, die Arbeiterklasse hat gesprochen, und ich bin einer von ihnen – und ich stehe hinter ihnen.“

Übrigens: Auch Lydons alte Punk-Genossin Vivienne Westwood hat dem schlagseitigen Establishment schon vor längerer Zeit den Rücken gekehrt. Bereits 2010 holte sie zu einem Rundumschlag gegen zeitgenössische Kunst, Computerspiele und Konsumgesellschaft aus, was innerhalb des Juste milieus zu erheblichen Irritationen führte . „Es könnte, knapper formuliert, durchaus als Kommentar in einem erzkonservativen Blatt (…) stehen“, ätzte damals die Süddeutsche Zeitung. Klar ist: Wer heute noch Rebell sein will, kann einfach nicht links sein!

