Reklame für Vergnügen und Lust, Geringschätzung von Liebe und Fürsorge: Mit diesem Programm eröffnete die UN-Weltfrauen­konferenz vor 20 Jahren einen Feldzug gegen die Familie, der unsere Gesellschaft verwüstet hat. _ von Bernhard Lassahn «Baby da, Lust weg?» so stand es vor einiger Zeit in der Bild-Zeitung. Im Film Harry und Sally (1989) werden schon im Voraus die möglichen Widrigkeiten eines Zusammenlebens erörtert, ehe die beiden sympathischen Helden am Ende erwartungsgemäß zusammenkommen. Sallys Befürchtungen klingen so,