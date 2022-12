Polen: Kaczynski holt mal wieder die Nazi-Keule raus

Polens starker Mann, der PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski, tingelt derzeit durchs Land und schwingt markige Reden gegen Deutschland. Der Hintergrund ist die 1,3-Billionen-Euro-Reparationsforderung von Warschau an Berlin. Wie Warschau schon in der Vergangenheit die Lunte ans Pulverfass gelegt hat, lesen Sie in COMPACT-Geschichte „Polens verschwiegene Schuld“ – hier mehr erfahren.



Jaroslaw Kaczynski hat mehr Macht, als es sein Amt als Vorsitzender der PiS vermuten ließe. Selbst polnische Medien schreiben, dass er den Regierungschef Mateusz Morawiecki als auch Präsident Andrzej Duda „vom Rücksitz“ aus steuert. Deshalb ist es durchaus erwähnenswert, dass Kaczynski derzeit große Töne gegen Deutschland spuckt.

„Deutschland verwirklicht alte Pläne“

So stellte der nationalkonservative PiS-Mann erst kürzlich bei einer Kundgebung im niederschlesischen Liegnitz (Legnica) mit Blick auf die Rolle Deutschlands in Europa fest:

„Und eine Situation der Dominanz, eine Situation, in der einer der europäischen Staaten – heute neben Russland der größte – mit friedlichen Mitteln jene Pläne verwirklicht, die er einst mit militärischen Mitteln durchsetzen wollte, ist ein Weg in die Krise und ins Unglück.“

Ein einigermaßen kuriose Äußerung. Bei aller gerechtfertigten Kritik an der vermurksten Regierungspolitik der Ampel-Koalition ist die Behauptung, Deutschland wolle mit friedlichen Mitteln nun das wiederholen, was es einst mit militärischen Mitteln vorhatte, doch einfach nur als abstrus zu bezeichnen. Tatsächlich gefällt sich auch die Ampel-Regierung – wie leider nicht anders zu erwarten war – in ihrer Rolle als europäischer EU-Zahlmeister und trägt somit brav dazu bei, den polnischen Staatshaushalt zu finanzieren.

Skurrile antideutsche Blüten

Doch solche Wahrheiten kommen in der offiziellen polnischen Regieru8ngspropaganda kaum noch vor. Stattdessen geht es insbesondere Kaczynski darum, seine 1,3-Billionen-Euro-Reparationsforderung mithilfe völlig überzogener Schwarz-Weiß-Propaganda gegen Deutschland doch noch durchzusetzen. Zu den politischen Westentaschentricks der PiS gehört es dabei, die oppositionelle und derzeit in den Wahlumfragen führende Bürgerplattform PO immer wieder als willige Erfüllungsgehilfen deutscher Großmachtpolitik darzustellen.

Das treibt mitunter bizarre Blüten. Als am vergangenen Donnerstag bei der WM in Katar Deutschlands Nationalelf gegen Costa Rica antrat, bat Vize-Umweltminister Jacek Ozdoba um eine Sitzungspause im polnischen Parlament – damit die Abgeordneten der Bürgerplattform „das Spiel ihrer deutschen Mannschaft“ gucken könnten.

Es ist damit zu rechnen, dass sich solche Äußerungen im kommenden Jahr, wenn die Parlamentswahlen anstehen, nochmals häufen werden. Noch ist es leider so, dass das Feindbild Deutschland in Polen offenbar zieht. Dies liegt natürlich auch daran, dass man ein weiterhin sehr unkritisches Verhältnis zur eigenen Geschichte hat, die nur als Heldenalbum verstanden wird, was natürlich keineswegs der historischen Wahrheit entspricht.

