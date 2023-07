Nord Stream: Tauchfunde stützen Recherche von Hersh

In „Nord Stream Krimi“ zeichnet Pulitzer-Preisträger Seymour Hersh die Planung und Durchführung der Nord-Stream-Anschläge auf – gestützt auf Informanten aus dem innersten Machtzirkel in Washington. Seine Recherchen wurden von COMPACT erstmals auf Deutsch gedruckt, ergänzt mit dem Interview, das ich mit ihm geführt habe, und weiterem Hintegrundmaterial (hier bestellen). Sensationell: Mittlerweile sind auch materielle Beweisstücke aufgetaucht, die seine konzise Beschreibung stützen.

Hersh hatte alle blamiert, die ihn widerlegen wollten. So zum Beispiel auch die ARD-Tagesschau, die im Februar 2023, kurz nach der Veröffentlichung des Amerikaners, zum Besten gab, dass er von „Sprengstoff in Pflanzenform“ bei den Anschlägen ausgehe. Ein peinlicher Übersetzungsfehler der hochbezahlten GEZ-Redaktion: Hersh schrieb von „plant shaped C4 charges“ und meinte damit das Anbringen („to plant“) von Schneidladungen oder Hohlladungen („shaped charges“) des C4-Sprengstoffs an den Pipelines; mit Pflanze (im Englischen ebenfalls „plant“) hat das nichts zu tun…

Der mysteriöse Stiefel

Haben US-Taucher, die laut Hersh während des NATO-Manövers BALTOPS 22 die Bomben an den Röhren angebracht haben, Spuren hinterlassen? Es sieht danach aus. Am 24. Mai 2023 untersuchte ein internationales Forscherteam, darunter Journalist der Webseite „The Grayzone“, an Bord des Schiffes „Baltic Explorer“ mittels einer Drohne eine der Sprengstellen, 31 Seemeilen vor der Küste Dänemarks, direkt über der beschädigten Nord-Stream-2-Röhre. Mithilfe eines Live-Video-Feeds konnte die Crew die Risse in der Pipeline aus der Nähe studieren. Und plötzlich tauchte ein unerwartetes Objekt auf dem Monitor auf: ein schwarz-orangener Taucherstiefel. „The Grayzone„ identifizierte ein Modell, das diesem Stiefel sehr ähnlich sieht und sowohl von US-Navy-Tauchern als auch von kommerziellen Tauchern verwendet wird; auch ukrainische Marine-Taucher wurden gesehen, die ähnliche Stiefel trugen und in den USA ausgebildet worden waren. Vermutlich war das Fundstück bei früheren Untersuchungen des Tatorts nicht aufgefallen, weil es durch die Druckwellen der Explosion in den Meeresgrund gedrückt und mit Schlamm bedeckt worden war.