Lafontaine: „Das Messer an den Hals gelegt“

_ von Karsten Frey

Mit der Frage nach den „Big Brother“ sind wir bei der zweiten Stoßrichtung von Lafontaines „Kriegs-Erklärung“. Sie wendet sich gegen die USA. Durch eine Art von Hirnwäsche sei uns ein „Mythos Amerika“ eingepflanzt worden, nach dem die USA Vorkämpfer für eine gerechte und freiheitliche Weltordnung seien. In Wirklichkeit jedoch seien sie eine selbstsüchtige und aggressive Weltmacht. In der Ukraine führten sie einen Stellvertreter-Krieg, nach Aussagen von US Politikern seien sie bereit, Lafontaine: Seine „Kriegs-Erklärung“ an die US-Hörigen – COMPACT (compact-online.de)bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen“.

Kampf bis zum letzten Europäer?

Vielleicht auch bis zum letzten Europäer. Sie wären bereit, einen begrenzten Atomkrieg in Europa zu führen, bei dem von ihrem „strategischen Brückenkopf“ nicht viel übrig bliebe. Der Kern der US-Strategie sei altbekannt. Es gelte, jeden auch nur potentiellen Rivalen auf der Weltbühne mit allen Mitteln aus dem Wege zu räumen. Gegner seien nicht nur Russland und China, sondern auch ein unabhängiges Europa. Als Folge der „neokonservativen“ Wolfowitz-Doktrin provozierten die USA ständig neue Konflikte, die seit 1991 zu 251 US-Militär-Interventionen geführt haben.

Die US-Kriege in Korea, Vietnam, Afghanistan, Irak und Syrien forderten mehr als 20 Millionen Tote. Der Krieg in der Ukraine und die Sprengung der Ostsee-Pipelines seien der jüngste Produkt dieser aggressiven Außenpolitik. Lafontaine verweist darauf, dass er seit mehr als 40 Jahren gefordert habe, dass „wir uns von der aggressiven und gefährlichen US-Außenpolitik lösen“. Schon 1983 habe er mit Heinrich Böll und Petra Kelly vor dem US-Depot in Mutlangen gegen die Stationierung von US-Raketen in Deutschland demonstriert.

Kuba-Krise unter umgekehrten Vorzeichen

Sein Argument damals: „es ist unverantwortlich Kurzstrecken-Raketen mit 5 Minuten Flugzeit an der Grenze eine Atommacht aufzustellen“. Breschnew würde bei Alarm nicht mal den Weg vom Klo zum Telefon schaffen. Wie die USA auf eine ähnliche Herausforderung in der Kubakrise 1962 reagiert haben, ist hinlänglich bekannt. Sie drohten mit dem Einsatz von Atomwaffen und die Russen zogen ihre Raketen zurück.

Heute strebten die USA mit Raketen in der Ukraine danach, „das Messer an den Hals des Gegners zu legen“. Das sei eine unglaubliche Herausforderung für Russland. Aber gleichzeitig eine ungeheuerliche Gefährdung Europas. Allein durch einen einzigen technischen oder menschlichen Fehler könnten wir in einem dritten Weltkrieg versinken. Mit der seit zehn Jahren schwelenden Ukraine-Krise wiederhole sich nun „Kuba“ mit umgekehrten Vorzeichen.

Die USA wollten den Krieg

Ein Nachgeben der Amerikaner sei nicht in Sicht. Im Gegenteil: Lloyd Austin, der „Kriegsminister der USA“, betonte auf dem US-Stützpunkt Ramstein, das Ziel der USA sei es, Russland so sehr zu schwächen, dass sich das Land davor nicht mehr erholen kann…“.

Der Kriegswille der USA ist für Lafontaine offenkundig. Gezielt unterschlagen werde Putins Friedensangebot zwei Wochen nach Beginn des Krieges: Verzicht auf die NATO- Mitgliedschaft gegen Rückzug der Russen. Offenbar lag ein kurzer Krieg in Putins Kalkül. Das Angebot war für Selenski akzeptabel. Aber der Westen ließ Putin nicht mehr aus dem Krieg heraus. Boris Johnson reiste eiligst nach Kiew und machte Selensky am 9. April klar:

„This ist no time for peace, this is time for victory!“

Die NATO, sprich die USA, wollen also den Krieg. Für Lafontaine ein Skandal.

Der Terror-Staat Nummer 1

Das Bündnis ist für ihn ein Instrument imperialer US-Machtpolitik. Die Kurzformel des ersten Generalsekretärs der NATO, des Briten Lord Ismay, die Nato habe drei Ziele: „die Amerikaner drinnen, die Russen draußen und die Deutschen unten zu halten“ gilt weiterhin, sie müßte jedoch heute korrigiert werden. Jetzt gehe es darum, auch die Russen zu besiegen und unten zu halten.

Dafür schrecke die US-Politik nicht vor Terrorakten zurück. Im Hinblick auf die Sprengung der Ostsee-Pipeline sieht Lafontaine das Wort Noam Chomskys von den USA als „Terror-Staat Nummer 1“ bestätigt. Aber wir seien so sehr in einem Orwellschen Käfig gefangen, dass wir den größten Schurkenstart nicht wahrnehmen könnten. Lafontaines verweist dabei auch auf US-Präsident Jimmy Carter, der die USA als „korrupte Oligarchie“ titulierte, und auf die Rolle der US-Waffenindustrie, welche angeblich Senat und Kongress kontrolliere. Nicht nur die weltpolitische Rolle, sondern auch das innenpolitische System der USA müssten wir einer kritischen Prüfung unterziehen.

Den dritten Teil dieser Buchanalyse lesen Sie morgen. Den ersten Teil der Rezension können Sie HIER lesen.



