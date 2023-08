Kurt Eggers und „Der Kult des Aberglaubens“

Der Dichtersoldat Kurt Eggers schrieb nicht nur belletristische Werke, sondern auch philosophische und kulturgeschichtliche Abhandlungen wie „Der Kult des Aberglaubens“. Dieses Buch war lange Zeit nur antiquarisch zu horrenden Preisen erhältlich, ist nun aber in einer preiswerten Neuausgabe erhältlich. Hier mehr erfahren.

Der vor 80 Jahren in Russland gefallene Schriftsteller und Soldat Kurt Eggers (den wir hier porträtiert haben) hat zahlreiche Schriften hinterlassen. Dazu zählen nicht nur Romane und Dichtungen, sondern auch essayistische Werke wie „Der Kult des Aberglaubens“, die einen auf eine ebenso unkonventionelle wie fesselnde Reise durch die vielschichtige Welt des Mystizismus führt.

Mit einer beeindruckenden Fülle an Zitaten und Quellen taucht Eggers, der neben Sanskrit auch Theologie studiert hatte, tief in die menschliche Psyche ein und beleuchtet, wie der Aberglaube nicht nur die Geschichte geprägt, sondern auch unsere Kultur und Denkweise bis in jüngste Zeiten beeinflusst hat. „Der Aberglaube“, so Eggers, „ist ein Spiegel, der uns das zeigt, was in uns selbst lebt – unsere Sehnsüchte, Ängste und das Verlangen nach Ordnung in einer chaotischen Welt“. Damit eröffnet „Der Kult des Aberglaubens“ eine erfrischende Perspektive auf ein oft missverstandenes Thema und lädt dazu ein, den Aberglauben aus neuen Blickwinkeln zu betrachten.

Reise durch verschiedene Epochen und Kulturen

Eggers beginnt in diesem Werk, das nun in einer über 230-seitigen, preiswerten Neuausgabe erhältlich ist, mit einer eindrucksvollen Einführung, die die Wurzeln des Aberglaubens in der Menschheitsgeschichte darstellt. Von den frühesten Kulturen bis zur modernen Gesellschaft zeigt er auf, wie der Mystizismus als Versuch entstand, das Unerklärliche zu begreifen und Kontrolle über das Unbekannte zu erlangen. Der Autor nimmt uns in „Der Kult des Aberglaubens“ mit auf eine Reise durch verschiedene Epochen, Regionen und Kulturen, die den Aberglauben in seinen unterschiedlichen Facetten zeigen.

Was „Der Kult des Aberglaubens“ von ähnlich gelagerten Büchern abhebt, ist Eggers‘ bemerkenswerte Fähigkeit, Zitate und historische Quellen geschickt einzuflechten. Diese Zitate verleihen dem Buch Authentizität und Tiefe, während sie gleichzeitig die Vielfalt der Gedanken und Meinungen rund um das Thema Aberglauben einfangen. Somit bringt er nicht nur seine eigene Expertise ein, sondern gibt auch den Stimmen anderer Denker und Schriftsteller Raum, die die Bandbreite der menschlichen Reflexion über das Sujet widerspiegeln.

Eggers erweist sich in „Der Kult des Aberglaubens“ einmal mehr als fesselnder Erzähler, der es versteht, komplexe Ideen in klaren und zugänglichen Worten darzustellen. Seine Ausführungen sind tiefgründig, doch nie schwerfällig. Dabei hält er stets die Balance zwischen kritischer Analyse und Empathie. Er verurteilt den Aberglauben nicht pauschal, sondern betrachtet ihn als einen Spiegel der menschlichen Emotionen, Ängste und Hoffnungen. So führt er aus:

„Der Aberglaube ist eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart, eine Erinnerung daran, wie unsere Vorfahren das Unerklärliche in Geschichten verwoben haben, um damit umzugehen.“

Dies macht das Buch zu einer Bereicherung für Leser, die nicht nur an intellektuellem Verständnis interessiert sind, sondern auch an einem tieferen Einblick in die menschliche Natur. Denn: „Indem wir den Aberglauben verstehen, erkennen wir unsere eigene Verletzlichkeit und unsere Suche nach Trost und Gewissheit.“

Meisterhaft erzählt

Zusammenfassend lässt sich sagen: „Der Kult des Aberglaubens“ von Kurt Eggers ist ein intellektuell anregendes Buch, das den Aberglauben in all seinen Facetten beleuchtet – und das aus einer nuancierten Perspektive. Die meisterhafte Erzählweise des Autors, die reiche Auswahl an Zitaten und Quellen sowie seine empathische Herangehensweise machen das Buch zu einer faszinierenden Lektüre. Egal ob Sie sich für Psychologie, Kulturgeschichte oder einfach für eine tiefgründige Erkundung der menschlichen Natur interessieren – dieses Buch wird Sie begeistern und zum Nachdenken anregen.

Inhaltsverzeichnis: Die Überwindung des Wahnes – Die Macht des Zauberer – Die Furcht des Herrn – Der Angriff der Propheten – Das Reich Gottes gegen das Reich der Welt – Die einzige Rettung – Die Ausrottung der Freiheit – Der geopferte Mensch – Die Dressur der Seele – Der Triumph der Kirche.

