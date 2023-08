Kurt Eggers: Ein unbequemer Geist

Vor 80 Jahren, am 12. August 1943, fiel mit Kurt Eggers einer der mitreißendsten Männer der jüngeren deutschen Kunstgeschichte und der wohl leidenschaftlichste Dichter und Schriftsteller seiner Zeit. Sein Enkel, unser Redakteur Sven Eggers, hat ihn für die August-Ausgabe von COMPACT porträtiert. Es folgt ein exklusiver Auszug aus dem Text, den Sie hier vollständig lesen können.

«Bist du mit Kurt Eggers verwandt?» Oft, sehr oft, habe ich diese Frage gehört, sie scheint zeitlos zu sein. Vor 40 Jahren wurde ich so angesprochen, vor 30 Jahren, vor zehn und auch neulich wieder. «Ja, ich bin der Enkel», antworte ich stets. Ein «Großvater» war und ist Kurt Eggers nicht. Dieser nicht zu bändigende Kerl, dieser nimmermüde Mutige, dieser junge Gradlinige hatte gewiss loderndes Feuer in sich, aber keine bürgerliche Behaglichkeit. Opa? Nein, wirklich nicht!

Als der Schriftsteller, Kulturpolitiker und Soldat mit dem 600-Seiten-Werk Der Tanz aus der Reihe 34-jährig (!) seine Memoiren vorlegte, ist er von einem Weggefährten gefragt worden: «Wieso schreibst du in so jungen Jahren deine Lebenserinnerungen?» – Antwort Kurt Eggers: «Ja weißt du denn nicht, dass ich in Russland fallen werde?!» Am 12. August vor 80 Jahren vollendete sich zumindest das irdische Leben dieses Draufgängers tatsächlich auf diese Weise.

Was am 12. August 1943 geschah, haben mehrere Augenzeugen der Familie Eggers nach dem Krieg geschildert, darunter auch SS-Oberscharführer Karl Schulzki. Seine Aufzeichnung, nachfolgend in Auszügen und der Lesbarkeit wegen sprachlich angepasst, wurden Traute Eggers, der hinterbliebenen Ehefrau, aus Rücksichtnahme bis zu ihrem Tod im Jahr 1984 nie vorgelegt:

«Am 12. August erfolgte unser Angriff auf Klenowoje, südwestlich von Charkow. Die Ortschaft wurde von Kurt und mir genommen. Wir wollten dann die 1. und 3. Kompanie entlasten. Sehr starkes Pak-Feuer sollte uns daran hindern. Wir drehten ab, und ich stand zwei Meter neben Kurts Panzer, als das feindliche Geschoss ihn tödlich traf. Der Panzer brannte gleich lichterloh. Ich habe sofort Ulmer verbunden, nachdem ich sah, dass Kurt tot war und verbrannte. Das rechte Bein von Kurt hing noch leicht am Oberschenkel, Gesäß ganz aufgerissen, rechter Arm weggerissen, linker Arm und Schädel ganz schwarz. Einfach furchtbar! Ich musste weinen, als Kurt so vor mir lag.»

Kurt Eggers hinterließ Gattin und drei Söhne, ein vierter Sohn war 1939 als Dreijähriger an einer Hirnhautentzündung verstorben. Der Obersturmführer wurde auf dem Soldatenfriedhof in Petropawlowka beigesetzt. Ein Regimentskommandeur rief ihm nach: «Wir vergessen ihn nie. Sein Leben wird ein Symbol unserer Zeit bleiben.»

Heinrich George: Trauer um Eggers

In der Heimat fand am 26. September 1943 für den Gefallenen eine üppige Trauerfeier in der Berliner Kroll­oper statt. Kurz zuvor war er posthum mit dem Eisernen Kreuz I. Klasse ausgezeichnet worden. Eggers hatte seinen Freund, den Kunsthistoriker und Kulturpolitiker Hans W. Hagen, testamentarisch zum Trauerredner bestimmt, um «offizielle Lobhudler» fernzuhalten. Heinrich George, der große deutsche Mime, verlas im Rahmen der Trauerfeier mit Hingabe Eggers-Gedichte.

Der legendäre Schauspieler zählte zum ausgewählten Kreis Kunstschaffender, die Kurt Eggers regelmäßig um sich versammelte. Meine liebevolle Großmutter hat oft lebhaft von den deftigen nächtlichen Gesprächsrunden erzählt, die sich «um Gott und die Welt», wahrscheinlich eher um Volk und Vaterland, gedreht hätten. Dabei sei es stets laut und leidenschaftlich bei reichlich Bier und Wein zugegangen. Heinrich George war regelmäßig dabei.

Wie eng Kurt Eggers und George verbunden waren, verdeutlicht eine Anekdote, die in meiner Familie bis heute die Runde macht. Demnach hatten beide in feucht-fröhlicher Runde einst beschlossen, ihre jeweils nächsten Söhne Götz zu nennen, angelehnt an den von beiden bewunderten Reichsritter Götz von Berlichingen. So ist es schließlich gekommen: Götz George, der begnadete Schauspieler, kam sechs Monate vor meinem Onkel Götz zur Welt.

Angesichts seiner besonderen Verdienste wurde Kurt Eggers die höchst bemerkenswerte Ehre zuteil, dass die Kriegsberichter-Abteilung der Waffen-SS ab dem 3. November 1943 seinen Namen trug. Kommandeur der Standarte «Kurt Eggers» wurde der Journalist Gunter d‘ Alquen, der meine Großmutter damals persönlich aufsuchte, um ihr diese Nachricht zu überbringen. Der Einheit gehörten zunächst 141 Mann an, bei Kriegsende waren es 1.180, darunter der spätere Stern-Herausgeber Henri Nannen, Herbert Reinecker, der Vater von Fernsehformaten wie Derrick und Traumschiff, oder auch Schriftsteller Joachim Fernau. (…)

Beseelt vom Soldatentum

Geboren wurde Kurt Eggers am 10. November 1905 in Berlin als Spross einer Bauern- und Pastorenfamilie aus dem Niedersächsischen. Schon als der Erste Weltkrieg begann, entbrannte in dem Neunjährigen die Sehnsucht, die Heimat zu verteidigen. Vergebens versuchte er zum Beispiel, die Erlaubnis seines Vaters zu erlangen, in das Kadettenkorps in Plön eintreten zu dürfen.

Vorerst blieb er dann in Berlin und erlebte später auf einem Schülerschulschiff das Ende des Kaiserreiches und die Wirren der Novemberrevolution 1918. Sein Schulschiffkommandant prägte ihn sehr. Ihm folgend und ohne ausdrückliche Genehmigung der Eltern nahm der junge Eggers 1919 an der Niederwerfung der Spartakisten­aufstände und im März 1920 am Kapp-Putsch teil. Diese turbulenten, kämpferischen und auch soldatischen Einsätze erfüllten und fesselten ihn. (….) Ende der Textauszüge.

Den vollständigen Beitrag lesen Sie in der August-Ausgabe von COMPACT mit dem Titelthema «Der AfD-Sommer – Auf der blauen Welle ins Kanzleramt». Darin finden Sie unter anderem unsere großen Sommer-Interviews mit AfD-Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel und dem Thüringer AfD-Chef Björn Höcke. Das komplette Inhaltsverzeichnis und die Möglichkeit zur Bestellung finden Sie hier.