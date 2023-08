Krimi-Star hat Verständnis für Klima-Kleber

Zitat des Tages: „Das ist ziviler Ungehorsam, das nervt. Aber das muss vielleicht so sein. Die bringen keinen um, werden aber behandelt wie Terroristen und Verbrecher – und das sind sie nicht.“ („Eberhoferkrimi“-Schauspieler Sebastian Bezzel über Klima-Kleber, DPA)

„Man soll die radikalen Ökos also nicht Klimaterroristen nennen dürfen? Besonders nach den Ausschreitungen in Lützerath, wo sich die verniedlichend als ‚Klimaaktivisten‘ bezeichneten Marodeure schamlos in den schwarzen Block der Antifa einreihten, Barrikaden errichteten, Gasflaschen einbetonierten, Pyrotechnik auf Beamte abschossen und angespitzte Holzpfähle gegen die berittene Polizei in den Boden rammten, ist der Begriff des Terrorismus mehr als gerechtfertigt.“ (COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen“)