Krankreich! Die Anarcho-Tyrannei schlägt zu

Wochenlang versetzten ethnische Aufstände Frankreich in den Ausnahmezustand. Die Regierung handelte zögerlich und liess den afroarabischen Migrantenmob wüten und zerstören. Während für Ersetzungsmigranten Anarchie herrscht und sie mit fast allem ungestraft davonkommen, werden Regierungskritiker vom Repressionshammer getroffen.

Wenn die eigenen Bürger die herrschende Politik und den Bevölkerungsaustausch kritisieren, stehen umgehend Anwälte und Richter bereit. Mit drakonischen Strafen und tyrannischem Vorgehen wollen linke NGOs, etablierte Medien und die herrschende Politik auch in Frankreich ihre Gegner zum Schweigen bringen.

