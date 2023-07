Obszönität in der Waffel

Soll uns jetzt auch noch vorgeschrieben werden, wie wir Waffel-Eis zu essen haben? Es wird immer verrückter und Zeit für einen „Regimechange von rechts”! So heißt auch das neue Buch von Widerständler Martin Sellner. Hier mehr erfahren.

_ von Erika Fischer und Lucia Reimer

„Ist Eisessen im Freien obszön?“ Das fragt doch tatsächlich die Süddeutsche Zeitung im Rahmen einer Kolumne mit dem Titel „Typisch deutsch”. Ein aus Syrien stammender Autor zeigt mit seinem Geschreibsel letztlich auf, inwiefern westliche und arabische Weltanschauungen kollidieren.

Nichts Verwerfliches. Oder?

Derzeit ist es brütend heiß in Deutschland. Man sieht junge Menschen in farbenfrohen Röcken, kurzen Hosen, Badeschlappen und den unterschiedlichsten Frisuren. Viele zieht es an die Seen, einige gehen in den Städten schlendern. Immer beliebt: Die Kugel Eis in der Waffel. Nichts Verwerfliches an einem warmen Sommertag, oder? Nun, für bundesdeutsche Eisfreunde sicherlich nicht; aber Ibrahim wird beim Anblick eisschleckender Frauen nervös. So steht es in der Süddeutschen Zeitung.

Die Story: Der syrische Autor Mohamad und sein Freund Ibrahim saßen unlängst in München nahe einer Eisdiele und genossen das Wetter. Als dann ein paar Frauen Eis schleckten, erlitt Ibrahim eine Art Kulturschock. Der Freund sei beim Anblick der Eis essenden Damen nervös geworden, so der Autor. Er schreibt in seiner Kolumne:

„In Syrien habe ich es wie jeder Mann und jede Frau vermieden, in der Öffentlichkeit Eis zu essen, vor allem nicht in der Waffel. Es gilt als vulgäres, obszönes Verhalten.“

Mahlzeiten, die in islamischen Augen als „provokant oder anstößig“ empfunden werden, würden in der Öffentlichkeit nicht verspeist. Was aber fällt in diese Kategorie? Hier muss man schon sehr viel Fantasie einsetzen. „Phallisch geformt“ sei das Eis in der Waffel, aber auch eine Banane oder eine Karotte scheinen dem Mann Schweißtropfen auf die Stirn zu treiben. Die Vorstellung, ein Mädchen, das eine Karotte isst, als aufreizend zu empfinden, entlarvt doch eher die schräge Gedankenwelt Ibrahims.

Schuldig ist die Frau

Wohin soll das letztlich führen? Ein Syrer regt sich über die hierzulande gängige Kultur auf. Eisessen dieser Art verstoße gegen seine Normen, die Schuld wird der Frau zugeschoben. Sie habe quasi die Frechheit, ihre Kugel Eis zu naschen. Wie kann sie nur?

Autor Mohamad gibt in seinem Artikel den vermeintlich korrekten Bürger, der sich über „typisch“ deutsche Sitten echauffiert. Die eigene Übersexualisierung jeglichen Handelns wird völlig außen vor gelassen. Es wird mehr oder weniger „eine zurückhaltende und respektvolle Haltung” von Frauen eingefordert. Anscheinend haben die Herrschaften vergessen, dass sie nicht in Syrien sind.

Einseitige Berichterstattung

Was hat Mohamad zu diesem Artikel angetrieben? Sind es die vielen Gutmenschenaktionen? Oder schlägt ihm die deutsche Freizügigkeit aufs Gemüt? Und was passiert eigentlich, wenn Ibrahim einen Mann Eis lecken sieht?

Der Araber als Moralapostel, die Süddeutsche Zeitung als Plattform. Über die jüngsten Vergewaltigungsfälle in Heidelberg oder Grabsch-Attacken in Chemnitz hatte das Blatt gar nicht beziehungsweise im Kleinstgedruckten berichtet.

Zurück zur Eingangsfrage: „Darf man es anstößig finden, in der Öffentlichkeit eine Kugel Eis zu schlecken?“ – Nein. Darf man nicht! Ein friedliches Zusammenleben in unserer Gesellschaft ist mit solch pervertierten Gedanken unmöglich. Ein Eis schmeckt im Sommerkleid in der Öffentlichkeit tausendmal besser als verhüllt im stillen Kämmerlein.

Deutschland driftet immer mehr Richtung Absurdistan ab. Eine Zeitenwende, die ihren Namen auch verdient, ist notwendig. Martin Sellner hat hier eine entsprechende Strategie entworfen. Sein Buch „Regimechange von rechts” gibt Hoffnung. Hier bestellen.