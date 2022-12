Kanye macht den Hildmann: „Ich mag Hitler“

Kanye West dreht auf: Nach Kritik an Black Lives Matter und jüdischen Lobbyorganisationen hat der US-Rapper nun Hitler und die Nazis gelobt. Damit könnte er sich ins Abseits schießen. Mehr über Kanye West und andere Seitenwechsler lesen Sie in dem Beitrag „Amerikanische Querfronten“ in der Dezember-Ausgabe von COMPACT. Hier mehr erfahren.

Erinnern Sie sich noch an Attila Hildmann? Zu Beginn der Corona-Plandemie übte der Ex-Vegan-Koch und Kochbuchautor durchaus ernstzunehmende Kritik an den Maßnahmen und der Virus-Panik, unterstützte die Proteste, setzte sich für Freiheit, Grundrechte und Demokratie ein. Im Interview mit COMPACT (Juni 2020) sagte Hildmann:

„Die Grundrechte werden eingeschränkt – zum Schutz. Aber ich habe keinen der Politiker jemals sagen hören, dass es jetzt wichtig sei, das Immunsystem zu stärken, in die Sonne rauszugehen, sich gesund zu ernähren, sich keine Sorgen zu machen. Hier wird eine politische Agenda durchgeballert! Dass es auch anders geht, sieht man an Ländern wie Schweden und Japan. Dort sind die Zahlen rückläufig. Wir müssen ganz genau aufpassen, was hier gerade mit unserer Demokratie geschieht.“

Es dauerte nicht lange, da radikalisierte sich der vormalige Liebling der Bio-Bohéme von Tag zu Tag. Irgendwann bezichtigte er so gut wie alle Corona-Kritiker als „systemgesteuert“, machte das große Fass von der „jüdischen Weltverschwörung“ auf, drohte Politikern mit deren Ermordung und glorifizierte Adolf Hitler. Ein tragischer Weg ins Abseits.

„Ich liebe auch Nazis“

Offenbar ist nun der US-Rapper und Modedesigner Kanye West alias Ye drauf und dran, in Hildmanns Fußstapfen zu treten. Nach durchaus berechtigter Kritik an der Black-Lives-Matter-Bewegung und bestimmten Lobbyorganisationen wie der Anti-Defamation League, für die der Spruch „White Lives Matter“ (den West bei der Pariser Fashion Week auf einem T-Shirt präsentierte) als „rassistisch“ gilt, driftete er immer mehr ab, sprach von „death con 3 gegen Juden“, einer „jüdischen Untergrund-Medien-Mafia“.

Zuletzt sorgte ein Dinner bei Donald Trump, zu dem West den rechten und vom Mainstream als Antisemiten bezeichneten Vlogger Nick Fuentes mitnahm, für Aufsehen.

Nun hat der Musiker in einem Interview mit Truther-Ikone Alex Jones noch einen draufgesetzt – und den Bogen kräftig überspannt. In dem Gespräch auf Jones’ Portal Infowars sagte Kanye:

„Ich mag das Wort ‚böse‘ in Verbindung mit Nazis nicht. Ich liebe jüdische Menschen, aber ich liebe auch Nazis.“

Dann legte er nach:

„Ich sehe auch gute Seiten an Hitler. (…) Ich mag Hitler.“

So habe Hitler etwa Autobahnen bauen lassen oder die Erfindung des Mikrofons vorangetrieben, erklärte West bei Infowars.

Erneute Sperre auf Twitter

Erst vor wenigen Wochen hatte der US-Nachrichtensender CNN gemeldet, dass der Rapper sein 2018 erschienenes Album Ye ursprünglich Hitler nennen wollte. Ein früherer Mitarbeiter des Musikers gab über CNN an, West sei von dem NS-Führer geradezu „besessen“.

Der neue Twitter-Chef Elon Musk hatte Wests Account auf Twitter gerade erst wieder freigeschaltet. Nun wurde das Nutzerkonto des Rappers erneut gesperrt. In einer Stellungnahme sprach der Tesla-Gründer davon, dass die Sperrung wegen „Anstiftung zur Gewalt“ erfolgt sei.

„Ich habe mein Bestes versucht. Trotzdem hat er erneut gegen unsere Richtlinien gegen Anstiftung zur Gewalt verstoßen. Der Account wird suspendiert“, so Musk am Freitag. Schon zuvor hatte Musk erklärt, dass er seine Aufgabe darin sehe, wieder Meinungsfreiheit bei Twitter zuzulassen, Gesetzesverstöße und Gewaltaufrufe aber weiterhin geahndet würden.

