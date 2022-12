Absturz einer Fußball-Nation

Zitat des Tages: „Auf dem erhofften Weg zurück in die Weltspitze ist der viermalige Weltmeister böse abgestürzt. Mal wieder. (…) Es blieb ein Fazit, das der deutsche Fußball in die Nacht und in die Heimat nehmen musste: Er ist am Ende 2022 sehr weit entfernt von der Weltspitze. Und es wird lange dauern, bis er dahin zurückkehrt. Wenn überhaupt.“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

„Stars wie Sammer, Kirsten und Ballack gaben der Nationalelf zeitweise ein gesamtdeutsches Gesicht. Doch ihr Einsatz war DDR-Resteverwertung. Ossis im DFB-Dress sucht man heute vergeblich.“ (COMPACT-Spezial „Nationalsport Fußball“)