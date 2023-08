Jetzt zugreifen: Karte „Unsere Kolonien“ + Geschenk 🎁

Der deutsche Kolonialismus war besser als sein Ruf – das zeigen wir in unserer beliebten Geschichtsausgabe „Deutsche Kolonien“. Die herrliche Übersichtskarte aus dem Heft mit allen deutschen Schutzgebieten gibt es bei uns als großes Poster für die heimischen vier Wände – und wenn Sie heute bestellen, erhalten Sie sogar automatisch das COMPACT-Shirt „Wir sind frei“ (siehe ganz unten) als Geschenk 🎁 dazu. Hier die Wandkarte „Unsere Kolonien“ inklusive Geschenk bestellen.

Heia Safari! Wir entführen Sie in eine andere Zeit, die beileibe nicht so schlecht war, wie sie heute dargestellt wird. Das große Schmuck-Plakat „Unsere Kolonien“ im Format A1 führt Sie noch einmal in die Teile der Welt, in denen einst die schwarz-weiß-rote Reichsflagge wehte: Unter der heißen Sonne Afrikas, in der Südsee und am Gelben Meer.

Wir zeigen Ihnen, wo sich Generalmajor Paul von Lettow-Vorbeck mit seiner Schutztruppe erfolgreich gegen die Briten behauptete; wo Gunther Plüschow, der legendäre Flieger von Tsingtau, seine Bomben gegen die Japaner abwarf; und wo August Engelhardt seinen sagenumwobenen Sonnenorden gründete – die erste deutsche Aussteigerkommune, die ein naturverbundenes Leben anstrebte.

Für alle Freunde jenes heute zu Unrecht in den Schmutz gezogenen Kapitels deutscher Geschichte und jene, die es werden wollen, haben wir die Karte „Unsere Kolonien“ nachdrucken lassen – in edler Vintage-Optik, auf hochwertigem Papier und im Großformat A1.

Natürlich bekommen das wunderbare Schmuck-Plakat ohne Knick nach Hause geschickt. Der Versand erfolgt sicher in einer Papprolle – wie es sich für so ein edles Stück gehört.

Wichtig: Geben Sie bei der Bestellung im Feld „Anmerkungen zur Bestellung“ bitte Ihre Größe an. Das COMPACT-Shirt „Wir sind frei“ gibt es in den Größen M bis XXL. Dieses Geschenk bekommen Sie übrigens auch für jede andere Bestellung in unserem Online-Shop!

Zur Bestellung der Wandkarte „Unsere Kolonien“ mit dem Geschenk 🎁 COMPACT-Shirt „Wir sind frei“ geht es hier.