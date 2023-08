Ted Nugent: Selenski ist ein „homosexueller Spinner“

Er verteidigt das Recht auf freien Waffenbesitz und wettert gegen die Corona-Impfungen. Nun griff Rockstar Ted Nugent bei der ersten Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump den ukrainischen Präsidenten scharf an und sagte „Ich will mein Geld zurück!“ Nugent ist Teil der wachsenden rechten Kulturszene in den USA, die wir in dem Artikel „Vorboten einer Revolution“ in der September-Ausgabe von COMPACT beleuchten. Hier mehr erfahren.

Ted Nugent gilt als einer der herausragendsten Hardrock-Gitarristen der Welt, seine Platten erreichten in den 1970er- und 1980er-Jahren mehrfach Doppelplatin- und einmal soger Dreifachplatin-Status. Dich im etablierten Kulturbetrieb Amerikas ist er inzwischen untendurch.

Denn: Er gilt als strikter Drogengegner, tritt für liberalere Waffengesetze ein und ist sogar Vorstandsmitglied der Lobbyorganisation National Rifle Association (NRA). Nugent selbst soll über 350 Schusswaffen besitzen.

Was die woke Blase noch mehr erzürnt: Schon seit Jahren ist die Rocklegende Unterstützer von Donald Trump. Zusammen mit der konservativen Republikanerin und früheren Gouverneurin von Alaska, Sarah Palin, besuchte er Trump, der damals als US-Präsident amtierte, im Weißen Haus. Seitdem besteht zwischen dem früheren Immobilien-Tycoon und dem Musiker eine unverbrüchliche Männerfreundschaft. Während der Corona-Zeit wetterte Nugent gegen die Covid-Impfungen und verglich Impflinge in einem Interview mit Schafen.

Schon 2020 unterstützte Nugent Trump mit Auftritten bei seinen Kundgebungen. Und auch bei der aktuellen Kampagne des Republikaners ist der Rockmusiker wieder dabei: Dieser Tage hielt Trump in Texas die erste Veranstaltung seines Wahlkampfs für die Präsidentschaftswahlen 2024 ab – und Nugent spielte auf. Für Aufregung sorgte dabei vor allem eine Bemerkung des 74-Jährigen über den ukrainischen Präsidenten. Unter dem Jubel von Trumps Anhängern sagte Nugent in Waco:

Das kam nicht nur bei den Trump-Fans gut an, sondern auch beim rechten US-Sender Real America’s Voice, der den Auftakt der Kundgebung live übertrug. „Seine Aussagen über Selenskyj waren großartig. Er gibt das wieder, was viele Amerikaner denken“, so einer der Kommentatoren des Senders.

Ted Nugent hatte erst kürzlich mit einem Auftritt bei Fox News für Verärgerung der woken Blase gesorgt, als er den Country-Star Jason Aldean gegen Rassismus-Vorwürfe verteidigte und dessen Song „Try That In A Small Town“ verteidigte.

Über Aldean und sein Stück schreibt unser Autor Michael Kumpmann in seinem Artikel „Vorboten einer Revolution“ in der September-Ausgabe von COMPACT:

„Es mag Zufall sein, doch beinahe zeitgleich mit dem Erfolg des Films ‚Sound of Freedom‘ stürmte Anfang August ein Black-Lives-Matter-kritischer Countryrock-Song die US-amerikanischen Billboard-Charts. Interpret: Jason Aldean, der mit fast allen seinen Alben in Amerika zumindest Gold-, oft sogar auch Platin-Status erreicht hat. Titel: ‚Try That In A Small Town‘. Der Liedtext befasst sich mit US-Großstädten, die in Gewalt versinken. ‚Jemanden auf der Straße schlagen, / einer alten Dame das Auto an der roten Ampel stehlen, / einem Kioskbesitzer eine Waffe ins Gesicht halten. / Du glaubst wohl, das ist cool‘, singt Aldean.

Dann folgt eine klare Ansage im Refrain: ‚Try that in a small town, see how far ya make it down the road‘ (Versuch das in einer Kleinstadt – mal sehen, wie weit du kommst). Im Video zu dem Song (bislang 28 Millionen Aufrufe bis Mitte August) sind Aufnahmen von Überwachungskameras eingeschnitten, die Überfälle und Prügeleien zeigen, dazu zerstörte Autos, brennende amerikanische Flaggen, eine Frau, die einen Polizisten anspuckt.“